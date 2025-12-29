टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 AC कोच धू-धूकर जले, एक यात्री की मौत

आंध्र प्रदेश के यलमंचिली में सोमवार तड़के टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई. घटना विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर हुई. पुलिस के मुताबिक, आग लगने की सूचना रात 12:45 बजे मिली. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने के समय प्रभावित दो कोचों में क्रमशः 82 और 76 यात्री मौजूद थे. दुर्भाग्य से बी1 कोच से एक शव मिला है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

अधिकारी ने कहा कि मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है. दोनों क्षतिग्रस्त कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है और बाकी ट्रेन एर्नाकुलम की ओर रवाना हो गई. प्रभावित कोचों के यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है. इस मामले में फिलहास पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए दो फॉरेंसिक टीमें जांच कर रही हैं.

ये भी पढ़ें : यूपी, दिल्ली से बिहार तक घना कोहरा, ठंड ने भी दिखाए तेवर, जानें न्यू ईयर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल

लोकोपायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

ट्रेन में जैसे ही आग लगी वैसे ही यात्रियों में दहशत फैल गई, यह घटना तब हुई जब ट्रेन टाटानगर से एर्नाकुलम जा रही थी. लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग की लपटें देखीं और तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि आग ट्रेन के B1 कोच में लगी थी, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत प्रभावित कोचों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया.

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में क्या दिखा

सोशल मीडिया पर ट्रेन के आग लगने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है, जिसकी बोगियां खतरनाक आग की लपटों से घिरी दिख रही है. वहीं फायर फाइटर्स बड़ी मशक्कत से वाटर कैनन का इस्तेमाल कर ट्रेन की आग बुझाने की मशक्कत कर रहे हैं. स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा है.