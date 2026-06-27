राजधानी लखनऊ के इटौंजा में शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा हो गया. खाना और शरबत बांटने के दौरान बालकनी का एक ह‍िस्‍सा ग‍िर गया. इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.सूचना म‍िलते ही पुल‍िस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कि‍या.घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नगर पार्षद अशफाक ने बताया क‍ि मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था. यह जुलूस एक घर के पास पहुंचा, जहां खाना बांटा जा रहा था. बालकनी में मौजूद लोग नीचे खड़े लोगों को खाना दे रहे थे. खाना लेने के लिए कुछ लोगों ने बालकनी को पकड़ा, जिससे बालकनी गिर गई और लोग उसके नीचे दब गए. डॉक्टरों ने दो लोगों अली और अरमान को मृत घोषित कर दिया, जबकि आठ या नौ अन्य लोगों को अस्पताल भेजा गया."

ज्‍यादा वजन की वजह से ग‍िर गई बालकनी

इस मामले को लेकर डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, "इटौंजा थानाक्षेत्र के महोना में एक बालकनी गिरने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा. खबर है कि दो लड़कों 12 साल के अली और 14 साल के अरमान की मौत हो गई है. वे मुहर्रम के मौके पर बालकनी में खड़े होकर 'शरबत' बांट रहे थे, तभी ज्‍यादा वजन की वजह से बालकनी गिर गई. लगभग 10 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है."



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