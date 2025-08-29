BSP के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए आकाश आनंद, मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता बने

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पदोन्नत करके उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है. पार्टी सूत्रों की मानें तो यह पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद आता है. आकाश अब दूसरे नंबर के ताकतवर नेता हो गए हैं. अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे.

बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस बात की पुष्टि की है कि आकाश आनंद अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हो गए हैं.

पाल ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा श्री आकाश आनंद जी को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वीनर) नियुक्त करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार एवं राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. जयभीम.''

पाल की इस पोस्ट को बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी ‘एक्स' पर साझा किया है. लेकिन अभी इस नई नियुक्ति के बारे में पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि, ‘‘बहन जी (मायावती) के निर्देश पर आकाश भैया के साथ मिलकर हम 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं.''

पाल ने दावा किया, ‘‘2027 में 2007 की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे और बहन जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे.''