बहुजन समाज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की, दलितों-पिछड़ों पर फोकस

बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है. इसमें दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ा वर्ग पर खासा जोर दिया गया है.

पटना:

बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट में दलितों और पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया गया है. मायावती ने बेगूसराय जिले की तेघड़ा सामान्य सीट से मोहम्मद शकील और साहेबपुर कमाल सीट से अनंत कुमार पोद्दार, भागलपुर की कहलगांव सीट से भवेश कुमार को मैदान में उतारा है. भागलपुर जिले की भागलपुर सीट से रेखा दास और नाथनगर सीट से रवीश चंद्र रवि कुशवाहा को मैदान में उतारा है. बिहार चुनाव में बसपा, सुभासपा, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम जैसे कई छोटे दल मैदान में उतरे हैं. इन छोटे दलों को मिले वोट किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं. 

पहली लिस्ट में 42 प्रत्याशियों के नाम हैं. बांका सीट से रोशन कुमार सिंह और अगिआंव से मुकेश कुमार राम को टिकट दिया गया है. भोजपुर की शाहपुर सीट से धर्मेंद्र कुमार, बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट से महावीर यादव को टिकट दिया गया है. बक्सर सामान्य सीट से अभिमन्यु मौर्या और राजपुर सुरक्षित सीट से लालजी राम को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है. पूर्वी चंपारण जिले की कल्याणपुर सामान्य सीट से बदीउजमा उर्फ चांद बाबू, बलरामपुर सीट से प्रिया कुमारी राव, प्राणपुर सामान्य सीट से प्रेम कुमार मंडल, मनिहारी से उपेंद्र मंडल, बरारी सामान्य सीट से द्वारिका मंडल, सिंगेश्वर से सुभाष कुमार को टिकट दिया गया है. गायघाट सीट से इशरत प्रवीण, सीवान से सुनीता देवी, महाराजगंज से रवि रंजन टीसू, बिहारीगंज से रवींद्र यादव को टिकट मिला है.

