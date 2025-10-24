निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में शहर कोतवाली में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित कुल 22 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता एजेंटों के मुताबिक, "द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड" नामक एक कंपनी ने निवेशकों को यह झांसा दिया कि उनकी रकम 5 साल में दोगुनी कर दी जाएगी.

अभिनेताओं को बनाया ब्रांड एंबेसडर

इस स्कीम में लोगों का विश्वास जीतने के लिए कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया. दोनों अभिनेताओं ने विज्ञापनों और प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों से कंपनी में निवेश करने की अपील की.

कंपनी ने खुद को भारत सरकार के कृषि व सहकारी मंत्रालय से रजिस्टर्ड संस्था बताया था. इस भरोसे में आकर बागपत सहित आसपास के जिलों के सैकड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस कंपनी में लगा दी. यह ठगी का खेल करीब 25 एजेंटों के नेटवर्क के जरिए चलाया गया.

रकम मांगने पर कंपनी के अधिकारी गायब

निवेश की अवधि (पांच साल) पूरी होने पर जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगी, तो कंपनी के अधिकारी गायब हो गए. सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 27 नवंबर 2024 को कंपनी का सॉफ्टवेयर अचानक बंद कर दिया गया. एक साल तक इंतजार करने के बाद, अब पीड़ित निवेशकों ने कंपनी संचालकों, एजेंटों और ब्रांड एंबेसडर रहे दोनों बॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

कंपनी के एमडी समेत 22 पर एफआईआर

शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी के एमडी समीर अग्रवाल, पीए अग्रवाल समेत कुल 18 एजेंटों ने संगठित तरीके से लोगों को झांसा देकर यह धोखाधड़ी की. एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोतवाली बागपत में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है.