टूंडला स्टेशन से मूक-बधिर महिला का बच्चा चोरी, आरपीएफ की तत्परता से दादरी में बरामद हुआ बच्चा

उत्तर प्रदेश के टूंडला रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई. रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन-चार से एक बच्चा चोरी हो गया. बच्चे की मूक-बधिर मां बच्चे को बेंच पर रखकर शौचालय में गई थी. इसी बीच उसका बच्चा चोरी हो गया. महिला की शिकायत पर आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की. उसमें एक महिला-पुरुष बच्चे के साथ चढ़ते दिखे. आरपीएफ ने तेजी दिखाते हुए दादरी में ट्रेन रुकवाकर बच्चे को बरामद कर लिया.

कब और कहां हुई वारदात

मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन पर हुई. मूक बधिर महिला अपने एक साल के बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर तीन-चार के एक बेंच पर बैठी थी. वह बच्चे को छोड़कर शौचालय चली गई. जब वह शौचालय से वापस लौटी तो बच्चा बेंच पर नहीं था. यह देखकर महिला जोर-जोर से रोने लगी. उसकी चीख-पुकार सुनकर आरपीएफ के जवान उसके पास पहुंचे.

आरपीएफ ने कैसे दिखाई तत्परता

मूक-बधिर होने के कारण महिला ने इशारों ही इशारों में बच्चे के गायब होने की सूचना दी. इस पर आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की. फुटेज में एक व्यक्ति बच्चे को ले जाते हुए दिखा. उसके साथ एक महिला भी पूर्वा एक्सप्रेस में सवार होते हुए सीसीटीवी में नजर आई.

इसकी सूचना आरपीएफ ने तत्काल अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को दी. लेकिन तब तक ट्रेन वहां से निकल चुकी थी. बाद में ट्रेन को दादरी स्टेशन पर रोका गया. आरपीएफ ने ट्रेन के एसी-3 के बी-चार कोच से बच्चे के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया.

