23 महीने बाद आजम खान-अखिलेश यादव की आज मुलाकात, क्या होगी बात?

अखिलेश यादव का आज रामपुर जाने का कार्यक्रम है. इस दौरे में वह आजम खान से भी मिलने वाले हैं. सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि इस मुलाकात में क्या समीकरण बनते हैं और आजम खान की शिकवा-शिकायतों को अखिलेश कैसे संभालते हैं. जेल से हाल ही में रिहा हुए आजम खान की अखिलेश से पहली मुलाकात होगी. लेकिन इस मुलाकात से पहले ही सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया है. आजम खान ने खुले तौर पर रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश यादव का सिरदर्द बढ़ा दिया है.

'सिर्फ मुझसे मिलेंगे अखिलेश'

23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान को रामपुर पहुंचे 15 दिन बीत चुके हैं. अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर आ रहे हैं. इस मुलाकात से ठीक पहले आजम खान ने अपनी कुछ शर्तें बताते हुए हलचल मचा दी है. आजम खान ने दो टूक कहा- "कोई कार्यक्रम नहीं है, अखिलेश यादव जी मुझसे मिलने आ रहे हैं. केवल वह मुझसे ही मिलेंगे और मैं भी केवल उनसे ही मिलूंगा." इतना ही नहीं, रामपुर के मौजूदा सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने साफ कह दिया कि "मैं उन्हें जानता ही नहीं."

क्यों बढ़ा अखिलेश यादव का सिरदर्द?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं, उनके साथ पार्टी नेताओं का बड़ा काफिला होता है. खासकर रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का अखिलेश के साथ आजम खान से मिलना लगभग तय माना जा रहा था.

राजनीतिक खींचतान: आजम खान के इस सख्त बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मोहिबुल्ला नदवी की रामपुर में मौजूदगी को लेकर असहज हैं.

शिष्टाचार पर सवाल: आजम खान के रुख के बाद अब यह चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की 'शर्त' मानेंगे और नदवी को साथ नहीं ले जाएंगे? या अगर नदवी साथ जाते हैं, तो क्या आजम खान उन्हें मिलना भी गवारा करेंगे?

पार्टी की अंदरूनी कलह: 37 सांसदों और 107 विधायकों वाली सपा के भीतर इस तरह की सार्वजनिक नाराजगी, खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर असर रखने वाले आजम खान की तरफ से, अखिलेश के लिए चिंता का विषय है.