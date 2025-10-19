विज्ञापन
अयोध्या में देखने को मिलेगी अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बनेंगे राम, सीता और लक्ष्मण

अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के संस्थान के सलाहकार और विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय रामलीला 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल रामलीला की परंपरा को जीवंत रखना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना है.

अयोध्या में देखने को मिलेगी अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बनेंगे राम, सीता और लक्ष्मण
रूस से आए 15 कलाकार रामलीला के दौरान स्वयंवर का दृश्य प्रस्तुत करेंगे.
  • अयोध्या में रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे.
  • अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामलीला 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी.
  • विदेशी कलाकारों की भागीदारी से अयोध्या में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
अयोध्या:

इस साल दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच बनकर उभर रही है. अयोध्या में एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय रामलीला का आयोजन हो रहा है, जिसमें रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की लीला का मंचन कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की भागीदारी अयोध्या को न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र भी बनाएगी. रूस से आए 15 कलाकार रामलीला के दौरान स्वयंवर का दृश्य प्रस्तुत करेंगे. उनके मंचन में रूस की पारंपरिक रंगमंचीय तकनीक और भारतीय कथा का अनूठा मिश्रण दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा. रूस के कलाकारों ने इस प्रस्तुति के लिए महीनों की तैयारी की है और वे दर्शकों को राम और सीता के दिव्य मिलन की अनुभूति देंगे.

रूस से आए एक कलाकार ने कहा "लक्ष्मण का किरदार निभाना बहुत खुशी की बात है और भारतीय परंपराओं को सीखना भी बहुत अच्छा रहा... मैं इसके लिए उत्साहित हूं..."

इस अंतरराष्ट्रीय रामलीला का अंतरराष्ट्रीय कलाकारों का मंचन, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा, लाइटिंग और सेट डिजाइन, सभी दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव है. विदेशी कलाकारों की प्रस्तुति से न केवल भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान बढ़ेगी, बल्कि अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव की भव्यता और आकर्षण भी दोगुना होगा.

