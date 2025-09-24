अयोध्या की पावन धरा को नमन... सीता बनीं मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा का ये अंदाज वायरल, देखें VIDEO

भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है. यहां भव्य राम मंदिर बनने के बाद हर मौसम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रहती है. इस समय शारदीय नवरात्रि के मौके पर यहां भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है. जिसमें मां सीता की भूमिका मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा निभा रही है. जबकि परशुराम की भूमिका में पुनीत इस्सर नजर आ रहे हैं. मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा ने अयोध्या पहुंचने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही यहां की पावन धरा को झुककर प्रणाम किया. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अयोध्या की पावन धरा को नमन, देखें मिस यूनिवर्स का वीडियो

#WATCH | Uttar Pradesh: Miss Universe India, Manika Vishwakarma, arrives at Ayodhya airport.



Manika Vishwakarma will play the role of Maa Sita in the Ayodhya Ki Ram Leela, scheduled to run from September 22 to October 2 at Ram Katha Park. pic.twitter.com/YcOLOM4cAV — ANI (@ANI) September 24, 2025

दरअसल अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर आयोजित रामलीला का सातवां संस्करण आज तृतीय दिवस पर गणेश वंदना से आरंभ हुआ. रामलीला के इस भव्य मंच ने दर्शकों को एक बार फिर राम कथा के अद्भुत दृश्य और आध्यात्मिक आनंद से परिचित कराया.

रामभक्तों ने हर दृश्य का आनंद लेते हुए राम जन्मभूमि पर सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव का अनुभव किया. मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा ने माता सीता का अभिनय किया. उनके भाव, हाव-भाव और संवादों ने रामभक्तों का मन मोह लिया. उनका प्रदर्शन रामलीला में भावनाओं और श्रद्धा का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत कर रहा था.

परशुराम के किरदार में पुनीत इस्सर

प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर ने परशुराम का किरदार निभाया. पिनाक धनुष टूटने पर उनका क्रोध और लक्ष्मण जी के साथ संवाद दर्शकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली दृश्य था. इस सीन ने रामलीला में रोमांच और नाटकीयता को चरम पर पहुंचाया. बॉलीवुड अभिनेता रजन मोदी के संवाद और बिजली कड़कने की आवाज ने दृश्य को और जीवंत बना दिया.

आयोजक बोले- यह विश्व की सबसे बड़ी रामलीला

रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने बताया कि अयोध्या की यह लीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है. पिछले वर्ष 45 करोड़ से अधिक लोग इसे देख चुके हैं. इस बार यह आयोजन भगवान राम के जन्मस्थान राम कथा पार्क में हो रहा है, जो इसे और भी विशेष बनाता है.

अयोध्या की रामलीला में इस बार कई बड़े नाम

इस वर्ष रामलीला में कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल हैं: मनिका विश्वकर्मा- माता सीता, पुनीत इस्सर- परशुराम, राहुल भूचर- भगवान राम, मनोज तिवारी- बाली और रवि किशन- केवट. सुभाष ने बताया कि रामलीला का प्रसारण दूरदर्शन और यूट्यूब पर किया जा रहा है. देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु घर बैठे इसे देख सकते हैं और राम कथा के जादू को अनुभव कर सकते हैं.