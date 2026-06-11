'अयोध्या में तो भूमिपूजन के समय से ही चोरी हो रही', राम मंदिर को लेकर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद- video

अयोध्या राममंदिर के चढ़ावे में चोरी का कथित मामला लगातार सुखिर्यों में हैं. अब इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आ गया है. उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो भूमिपूजन के समय से ही चोरी हो रही है. राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई तो वहां प्लॉट बिकने लगे, 2-2 मिनट में लाख रुपये के प्लॉट की कीमत करोड़ों में हो जाती थी. अब ये वाली चोरी सामने आई गई, वहां तो पहले से ही यह सब हो रहा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावे में हुई चोरी के आरोप को लेकर दिया.

यह कोई पहली बार नहीं

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अखिलेश यादव ने कोई आरोप नहीं लगाया है, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जो बात समाने आई उन्होंने वही कहा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा वहां तो लगातार चोरी हो रही है, यह कोई पहली बार नहीं है. वहां तो शिलापूजन के समय से चोरी शुरू हो रही है, कितने आरोप लग चुके हैं. पहले शिलापूजन में चोरियां हुईं, उसके बाद जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो वहां प्लॉट बिकने लगे, 2-2 मिनट में लाख का प्लॉट करोड़ का हो जाता था. और अब ये वाली चोरी, तो वहां यह सब पहले से हैं.

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चंपत का मतलब लेके भाग जाना

जांच किससे कराई जाए के सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- वहां चंपत राय बैठे हैं. चंपत का मतलब यही होता है लेके भाग जाना, चंपत हो गए. जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया गया है तो सबको पहले ही समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है.

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