अयोध्या के टोल प्लाजा पर लग्जरी कार से करोड़ों का सोना-चांदी बरामद, पुलिस मालिक की कर रही है तलाश

रामनगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब रौनाही टोल प्लाजा पर नियमित जांच के दौरान एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में सोना और चांदी बरामद की गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार जब्त की गई कीमती धातुओं की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. बरामदगी के बाद पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं और वाहन को कब्जे में लेकर उसमें सवार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद सोना-चांदी कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां पहुंचाया जाना था.

चेकिंग के दौरान हुई बड़ी बरामदगी

जानकारी के अनुसार रौनाही टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत वाहनों की नियमित जांच चल रही थी. इसी दौरान अधिकारियों को एक लग्जरी कार संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसके बाद उसे रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान वाहन से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई. बरामदगी के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने वाहन को तत्काल अपने कब्जे में ले लिया.

करोड़ों की कीमत का बताया जा रहा माल

हालांकि अधिकारियों ने अभी तक बरामद की गई सोना-चांदी की सटीक मात्रा और कुल कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी कीमत करोड़ों रुपये हो सकती है. इसी वजह से मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए कई जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है.

दस्तावेजों की हो रही जांच

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद सोना-चांदी का वास्तविक मालिक कौन है और इसके परिवहन के पीछे क्या उद्देश्य था. अधिकारियों द्वारा बिल, ई-वे बिल, जीएसटी और टैक्स संबंधी दस्तावेजों के साथ-साथ स्वामित्व से जुड़े अभिलेखों की भी जांच की जा रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक बरामद माल को सुरक्षित रखा गया है.

वैध कारोबार या कोई गड़बड़ी?

अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. यदि सभी दस्तावेज वैध पाए जाते हैं तो मामला नियमित व्यापारिक परिवहन से जुड़ा हो सकता है. वहीं यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की अनियमितता, टैक्स चोरी या अन्य गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

टोल प्लाजा पर जुटी भीड़

घटना की सूचना फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ टोल प्लाजा पर जमा हो गई. कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी जैसी स्थिति भी बनी रही. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया. इसके बाद जांच की कार्रवाई जारी रखी गई.

अधिकारी ने की कार्रवाई की पुष्टि

असिस्टेंट कमिश्नर राजीव सिंह नीलगिरी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच जारी है और सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि बरामद माल, उससे जुड़े दस्तावेजों और वाहन में सवार व्यक्तियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अधिकारियों की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला वैध कारोबार से जुड़ा है या किसी अवैध गतिविधि से.

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