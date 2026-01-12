न कर्फ्यू न दंगा, अब यूपी में है सब चंगा... CM योगी

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब सब कुछ चंगा है. अब कर्फ्यू नहीं, अब दंगा नहीं, अब यूपी में सब चंगा है. हर व्‍यक्ति खुशहाल है. इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और टूरिज्म भी बढ़ रहा है. हर व्‍यक्ति अपने काम धंधे में लगा हुआ है. राज्‍य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. ये एक प्रयास है और इसमें लोग सहभागी बन रहे हैं. पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे.

भारत चंद लोगों द्वारा लूटा जा रहा था...

स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, जो उस समय सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध खो चुका था. मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर भारत को गुलाम बनाने में सफल हो चुके थे. भारत चंद लोगों द्वारा लूटा जा रहा था, उस कालखंड में भारत को जागरूक करने के लिए जिस सन्यासी ने महती भूमिका निभाई वह स्वामी विवेकानंद जी थे.

जब विवेकानंद ने शिकागो में कहा- हिंदू होने पर गर्व

सीएम योगी ने कहा, 'गुलामी के कालखंड में भारत विस्मृति में जी रहा था, तब शिकागो की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा था- मैं भारत की परंपरा से आया हूं, जिसने सदैव मानव कल्याण जा मार्ग दिखाया है. हमने किसी पर जबरन अपनी बात नहीं थोपी. भारत ने विपत्ति के समय दुनिया की शक्तियों को शरण दी, उन्होंने कहा था- मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं.

विवेकानंद का सपना हो रहा सच

लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'स्वामी विवेकानंद का अटल विश्वास था कि भारत अपने आत्म गौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्वगुरु के रूप में अपने आपको स्थापित करेगा. आज हम सब उसको मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं.'

