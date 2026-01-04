नोएडा की आलीशान सोसाइटी में घर, बड़ी नौकरी, प्यार करने वाला परिवार...सुसाइड नोट में लिखा-मैं जिंदगी से परेशान

जिंदगी से किसी को और क्या उम्मीद हो सकती है. एक आलीशान घर, एक शानदार नौकरी. और प्यार करने वाला परिवार. नोएडा में एक शख्स के पास ये तीनों चीजें थीं. लेकिन उसने खुदकुशी कर ली. खदुकुशी करने वाले शख्स का नाम है अनिल गर्ग. उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी जिंदगी से परेशान था.

ATS One Hamlet Society में खुदकुशी

नोएडा की शायद सबसे पॉश कॉलोनी है. एटीएस वन हैमलेट. नोएडा सेक्टर 104 में है ये आलीशान सोसाइटी. आप कहते हैं कि यहां आपके घर का एड्रेस हो तो सम्मान की बात होती है.

घर शानदार-नौकरी भी बड़ी

कोई कह सकता है कि घर बड़े एड्रेस पर हुआ तो क्या आर्थिक तंगी से कोई परेशान हो सकता है. हमें ये अभी मालूम नहीं है कि वजह क्या थी, लेकिन जिस शख्स ने खुदकुशी की वो एक अच्छी नौकरी कर रहा था. अनिल गर्ग भारत की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल में कार्यकारी निदेशक थे.

प्यार करने वाला परिवार

अनिल गर्ग ने अपने सुसाइड नोट में ये जरूर लिखा कि वो वो अपनी जिंदगी से परेशान थे, लेकिन ये भी लिखा कि अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे. कुल मिलाकर एक खुशहाल जिंदगी के लिए जो भी चीजें चाहिए वो अनिल गर्ग के पास थीं. पुलिस अभी ये तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर वो अपनी जिंदगी से परेशान क्यों थे.

अनिल गर्ग ने सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

