नोएडा की आलीशान सोसाइटी में घर, बड़ी नौकरी, प्यार करने वाला परिवार...सुसाइड नोट में लिखा-मैं जिंदगी से परेशान

ATS One Hamlet Society Suicide Case : अनिल गर्ग ने सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है.

  • नोएडा की पॉश कॉलोनी एटीएस वन हैमलेट में रहने वाले अनिल गर्ग ने खुदकुशी कर ली थी.
  • अनिल गर्ग इंडियन ऑयल कंपनी में कार्यकारी निदेशक पद पर कार्यरत थे और अच्छी नौकरी करते थे.
  • उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया कि वे अपनी जिंदगी से परेशान थे और परिवार से प्यार करते थे.
जिंदगी से किसी को और क्या उम्मीद हो सकती है. एक आलीशान घर, एक शानदार नौकरी. और प्यार करने वाला परिवार. नोएडा में एक शख्स के पास ये तीनों चीजें थीं. लेकिन उसने खुदकुशी कर ली. खदुकुशी करने वाले शख्स का नाम है अनिल गर्ग. उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी जिंदगी से परेशान था.

ATS One Hamlet Society में खुदकुशी

नोएडा की शायद सबसे पॉश कॉलोनी है. एटीएस वन हैमलेट. नोएडा सेक्टर 104 में है ये आलीशान सोसाइटी. आप कहते हैं कि यहां आपके घर का एड्रेस हो तो सम्मान की बात होती है.

घर शानदार-नौकरी भी बड़ी

कोई कह सकता है कि घर बड़े एड्रेस पर हुआ तो क्या आर्थिक तंगी से कोई परेशान हो सकता है. हमें ये अभी मालूम नहीं है कि वजह क्या थी, लेकिन जिस शख्स ने खुदकुशी की वो एक अच्छी नौकरी कर रहा था. अनिल गर्ग भारत की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल में कार्यकारी निदेशक थे.

प्यार करने वाला परिवार

अनिल गर्ग ने अपने सुसाइड नोट में ये जरूर लिखा कि वो वो अपनी जिंदगी से परेशान थे, लेकिन ये भी लिखा कि अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे. कुल मिलाकर एक खुशहाल जिंदगी के लिए जो भी चीजें चाहिए वो अनिल गर्ग के पास थीं. पुलिस अभी ये तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर वो अपनी जिंदगी से परेशान क्यों थे.

अनिल गर्ग ने सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

