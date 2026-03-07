दिल्ली-NCR के यात्रियों का इंतजार खत्म, नोएडा एयरपोर्ट को मिला लाइसेंस, जानें कब से शुरू होंगी उड़ानें

लगभग दो साल बाद, जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शुक्रवार को देश के विमानन नियामक से एयरपोर्ट लाइसेंस मिल गया. यह मंजूरी अंतिम नियामक बाधा को पार कर गई है. परियोजना के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इस मंजूरी से अगले 45 दिनों के भीतर घरेलू यात्री और मालवाहक उड़ानें शुरू करने का रास्ता खुल गया है.

यह लाइसेंस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) द्वारा निगरानी प्रणालियों, प्रवेश नियंत्रण उपायों, यात्री और माल की स्क्रीनिंग अवसंरचना और समग्र सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा के बाद हवाई अड्डे को अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी दिए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है.

अधिकारियों का कहना है कि हवाई अड्डे का उद्घाटन मार्च के अंत तक हो सकता है. हवाई अड्डे को सभी मौसमों में संचालन के लिए "सार्वजनिक उपयोग" श्रेणी के तहत लाइसेंस दिया गया है.

शैलेंद्र भाटिया ने कहा, “इसके साथ ही, हवाई अड्डे का उद्घाटन मार्च के अंत तक होने की संभावना है. प्रधानमंत्री कार्यालय से तिथियों का अनुरोध किया जा रहा है और उद्घाटन मार्च में किसी भी दिन हो सकता है.”

उन्होंने कहा, “सुरक्षा जांच की मंजूरी का मतलब है कि हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रणाली को उड़ान संचालन के लिए सुरक्षित माना गया है. इस मंजूरी के बाद, उड़ानें शुरू करने की अंतिम प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.”

The DGCA has granted Aerodrome License to Yamuna International Airport Private Limited for the Noida International Airport at Jewar in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.



Please read: https://t.co/kW6mvMNFzM…@RamMNK @mohol_murlidhar @samirsinha69 @MoCA_GoI @DGCAIndia @PIB_India — PIB Civil Aviation (@Pib_MoCA) March 6, 2026

नियामक स्वीकृतियां मिलने के बाद, एयरलाइंस ने हवाई अड्डे से परिचालन शुरू करने की अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सेवाएं शुरू करने की अपनी मंशा की पुष्टि कर दी है, जबकि अन्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ बातचीत जारी है.

एयर कार्गो ऑपरेटरों के साथ बातचीत भी उन्नत चरण में है, अधिकारियों को आसपास के औद्योगिक क्षेत्र से कार्गो की मजबूत मांग की उम्मीद है.

अधिकारियों के अनुसार, विमान नियम, 1937 के नियम 78 के तहत हवाई अड्डे का लाइसेंस जारी किया गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हवाई अड्डा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित परिचालन प्रक्रियाओं, सुरक्षा प्रणालियों, बुनियादी ढांचे, नेविगेशन सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है.

सरकार के एक बयान में कहा गया है, "हवाई अड्डे में 3,900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा 10/28 दिशा वाला रनवे है. रनवे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) और एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग (AGL) से सुसज्जित है, जिससे चौबीसों घंटे उड़ान संचालन संभव है."

सुविधा में 24 कोड C विमानों और दो कोड D/F विमानों के लिए पार्किंग स्टैंड हैं और यह विमान बचाव और अग्निशमन (ARFF) श्रेणी 9 सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे यह बोइंग 777-300ER जैसे बड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम है.

हालांकि, निरीक्षण के दौरान बीसीएएस द्वारा कुछ सुरक्षा मुद्दों पर चिंता जताए जाने के बाद हवाई अड्डे के उद्घाटन में पहले देरी हुई थी.

जिन चिंताओं को उठाया गया था, उनमें से एक डॉप्लर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनीडायरेक्शनल रेंज (डीवीओआर) में हस्तक्षेप की संभावना थी, जो एक महत्वपूर्ण नेविगेशन उपकरण है जो विमानों को ग्राउंड स्टेशन के सापेक्ष दिशा की जानकारी प्रदान करता है.

अधिकारियों ने डीवीओआर इंस्टॉलेशन के पास निर्मित एक अस्थायी स्टील की दीवार पर भी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि इससे लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान विमानों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. हवाई अड्डे के संचालक को अस्थायी संरचना को स्थायी दीवार से बदलने के लिए कहा गया था.

एक अधिकारी ने कहा, "स्थायी दीवार के निर्माण में कुछ महीने लगेंगे, लेकिन बीसीएएस ने इस शर्त पर मंजूरी दी है कि स्थायी संरचना छह महीने के भीतर बन जाए."

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा लगभग 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है.

पहले चरण में, हवाई अड्डे पर एक रनवे और एक टर्मिनल भवन होगा और इससे प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन यात्रियों के आने-जाने की उम्मीद है.

इस परियोजना को मूल रूप से सितंबर 2024 में यात्री परिचालन शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्माण और नियामक स्वीकृतियों के अंतिम चरणों के दौरान कई विलंबों का सामना करना पड़ा.

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक बहु-मोडल कार्गो हब के साथ चार चरणों में विकसित किया जा रहा है. पूर्ण रूप से निर्मित होने पर, इससे प्रतिवर्ष 70 मिलियन यात्रियों के आने-जाने की उम्मीद है, जिससे यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा.

यह परियोजना अक्टूबर 2020 में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सौंपी गई थी, जो अपनी भारतीय सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 40 वर्षीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत इस सुविधा का विकास और संचालन कर रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, इस परियोजना की देखरेख नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) द्वारा की जा रही है, जो एक राज्य-स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन कंपनी है.

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमान ने एक बयान में कहा, “हवाई अड्डे का लाइसेंस मिलना हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह हमारे साझेदारों के साथ मजबूत सहयोग और वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार होने के लिए किए गए अथक प्रयासों को दर्शाता है.”

हवाई अड्डे के विस्तार के अगले चरण की योजना भी बनाई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण की विकास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में एक दूसरा रनवे और टर्मिनल का विस्तार होने की उम्मीद है.