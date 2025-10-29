विज्ञापन
अतीक के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गैंगस्टर के तहत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

अतीक अहमद के दोनों बेटों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है. पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

अतीक के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गैंगस्टर के तहत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
मोहम्मद उमर और अली अहमद के खिलाफ चार्जशीट
लखनऊ:

माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी उसके परिवार के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस ने अब माफिया अतीक के दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसने के लिए अतीक अहमद के बेटे उमर और अली अहमद और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

ये पूरा मामला प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है. अतीक के दोनों बेटों पर अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या व साजिश में शामिल होने का आरोप है. उमर अतीक का बड़ा बेटा है और वो इस समय लखनऊ जेल में बंद है. वहीं अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है. उसे इस महीने की शुरुआत में ही प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया है. गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल होने से उमर और अली की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को धूमनगंज थाने की पुलिस ने प्रयागराज में हुए अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटों उमर और अली समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में गैंगस्टर के तहत चार्जशीट दाखिल की है. उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अक्टूबर 2024 में पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे अली और उमर समेत कुल 15 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था. इसमें फरार चल रहे पांच लाख के तीन इनामी गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान भी शामिल है.

प्रयागराज के धूमनगंज थाने में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय इलाके में हुए उमेश पाल हत्याकांड ने यूपी में सनसनी फैला दी थी. सरेआम  माफिया अतीक अहमद के शूटरों ने अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर पर बम व ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी.


पुलिस ने अबतक इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बहनोई एखलाक अहमद, अतीक के अधिवक्ता खान शौलत हनीफ, विजय मिश्रा समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया था. हत्याकांड में शामिल अतीक के छोटे बेटे असद को पुलिस ने झांसी में शूटर गुलाम के साथ एनकाउंटर में मार गिराया था.

जेल में बंद रहने के बावजूद अतीक के बड़े बेटे उमर और अली पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप लगा था. 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को तीन शूटरों ने प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मौत के घाट उतार दिया था. जाहिर है अब पुलिस द्वारा उमर और अली समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल होने से कानूनी शिकंजा और कस जाएगा.

उमेश पाल हत्याकांड में हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार चल रही है. शाइस्ता परवीन पर 50 हजार और आयशा नूरी और जैनब फातिमा पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है. वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के तीनों शूटर गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और साबिर भी फरार है. इन पर भी पांच-पांच लाख का इनाम घोषित है.

