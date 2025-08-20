विज्ञापन
नोएडा में सांप के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि जुलाई माह में गौतमबुद्धनगर जिले में करीब 50 लोगों को और जून में 49 लोगों को सांप ने काटा, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई. 

नोएडा में सांप के काटने से युवक की मौत, दो महीने में 100 लोग बने शिकार 
  • नोएडा के सेक्टर 32 में सांप के काटने से 25 वर्षीय युवक की मौत हुई है, जिससे मामले बढ़ने का संकेत मिलता है.
  • गौतमबुद्धनगर जिले में हाल के महीनों में सांप के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे दो मौतें हुई हैं.
  • मृतक युवक बृजेश एक कंपनी के कार्यालय कैंप में रह रहे थे और सोमवार तड़के उन्हें सांप ने काटा था.
नोएडा में सांप के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला यहां के सेक्टर 32 है जहां पर 25 वर्षीय व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई है. इससे इस इलाके में सांप के काटने की घटनाओं में इजाफे का संकेत मिलता है. अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और अस्पतालों से आने वाली रिपोर्ट्स से भी पुष्टि होती है कि ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, हाल के महीनों में 50 घटनाएं हुई हैं और दो मौतें हुई हैं. 

कौन था मृतक 

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में सोमवार तड़के सांप के काटने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. थाना सेक्टर-24 के प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-32 स्थित सिटी सेंटर में एक कंपनी के कार्यालय के कैंप में बृजेश रह रहे थे और सोमवार तड़के उन्हें सांप ने काट लिया. गोयल के मुताबिक, उनके साथी उन्हें गंभीर हालत में नोएडा के जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, नोएडा में सांप के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि जुलाई माह में गौतमबुद्धनगर जिले में करीब 50 लोगों को और जून में 49 लोगों को सांप ने काटा, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई. 
 

