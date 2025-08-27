विज्ञापन
अमरोहा में निक्की हत्याकांड जैसा मामला! सिपाही पर नर्स पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप, रोंगटे खड़े कर देगी घटना

पारुल की मां अनीता ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी को जला दिया गया है. जब वे मौके पर पहुंचीं तो पारुल झुलसी हुई हालत में तड़प रही थी. उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

  • यूपी के अमरोहा में हेड कॉन्स्टेबल देवेंद्र पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप है. उसकी हालत गंभीर है.
  • रामपुर में तैनात देवेंद्र एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आया था. दहेज की मांग पूरी न होने पर वारदात का आरोप है.
  • पुलिस ने सिपाही पति के अलावा सास और देवर समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक सिपाही पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है. घायल महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है. आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पारुल को जला दिया गया. पुलिस ने इस मामले में पति के अलावा सास और देवर समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामला अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर का है. यहां रहने वाला देवेंद्र पुत्र मुकेश यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है. देवेंद्र की फिलहाल रामपुर में तैनाती चल रही है. पिछले हफ्ते बरेली ट्रांसफर होने के कारण वह एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आया था. सिपाही की पत्नी पारुल नर्सिंग स्टाफ का काम करती है. उसकी इकौदा के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती चल रही थी. 

पारुल की मां अनीता ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें पड़ोसियों से फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी को जला दिया गया है. जब वे मौके पर पहुंचीं तो पारुल झुलसी हुई हालत में तड़प रही थी. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया. दिल्ली में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. 

अनीता ने बताया कि पारुल की शादी करीब 13 साल पहले देवेंद्र से हुई थी. दोनों के दो जुड़वां बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. पारुल के भाई ने डिडौली थाने में बहनोई देवेंद्र, सास, देवर सोनू, गजेश, जितेंद्र और संतोष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. 

सीओ अवध मान सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं. ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड की चर्चाओं के बीच सामने आई यह घटना एक बार फिर से घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. 

