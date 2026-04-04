‘बहन‑बेटियों को देखने वालों की गर्दन काट देंगे’- हिंदूवादी नेता के बयान से अलीगढ़ में विवाद

Aligarh Controversial Statement: अलीगढ़ में एक बार फिर एक बयान ने सियासी और सामाजिक माहौल गरमा दिया है. एक मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हिंदूवादी नेता ज्ञानेंद्र चौहान ने मंच से ऐसा बयान दिया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया. उनके शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कानून‑व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

हनुमान चालीसा पाठ के दौरान दिया बयान

यह घटना अलीगढ़ में आयोजित हनुमान चालीसा पाठ के एक कार्यक्रम की है. कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए ज्ञानेंद्र चौहान ने कहा कि “हिंदू बहन‑बेटियों की तरफ गलत नजर से देखने वालों की गर्दन उतार दी जाएगी.” धार्मिक माहौल के बीच दिए गए इस बयान से कार्यक्रम में मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

बयान का वीडियो सामने आते ही वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस पर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे भड़काऊ भाषा बताया, तो कुछ ने बयान पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई. अपने संबोधन में ज्ञानेंद्र चौहान ने हिंदू समाज से जाति‑पाति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी बहन‑बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद खड़ा हो. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में केवल प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा.

प्रशासनिक कार्रवाई पर उठाए सवाल

हिंदूवादी नेता ने मंच से कहा कि अब हर घटना पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे. उनके इस बयान के बाद कानून‑व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारों का कहना है कि इस तरह की भाषा तनाव बढ़ा सकती है.

कौन हैं ज्ञानेंद्र चौहान?

बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र चौहान करणी सेना में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं. क्षेत्र में उनकी पहचान एक सक्रिय हिंदूवादी नेता के रूप में मानी जाती है. वे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं.

प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि बयान के बाद इलाके में चर्चा और हलचल का माहौल बना हुआ है. लोग प्रशासन से साफ रुख और जरूरी कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं.