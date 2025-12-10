बाराबंकी में चाचा-भतीजे ने यूट्यूब देखकर कर दिया पथरी का ऑपरेशन, महिला की मौत

यूपी के बाराबंकी में एक चाचा-भतीजे ने यूट्यूब देखकर पथरी का ऑपरेशन कर दिया.अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे चाचा-भतीजे के ऑपरेशन में महिला की मौत हो गई है. कोठी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ज्ञान प्रकाश मिश्र बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चला रहा था. उसके साथ उसका भतीजा विवेक कुमार मिश्र भी मौजूद था.

जैसे ही घटना की जानकारी मिली मृतका के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. हालांकि, प्रशासन ने मामले को शांत कराया. तेहबहादुर रावत की पत्नी मुनिशरा रावत को पथरी की दिक्कत थी. ये इलाज के लिए चाचा-भतीजे के पास पहुंचे. चाचा-भतीजे के क्लिनिक का नाम दामोदर औषधालय कोठी था.

दोनों चाचा-भतीजे ने मिलकर महिला मुनिशरा रावत का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया. ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ने लगी. ऑपरेशन के दौरान महिला की कई नसें कट गईं. दोनों महिला के परिजनों से 25 हजार रुपये ऑपरेशन के लिए लिए थे. अगले ही दिन महिला की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि इस घटना को दबाने के लिए चाचा-भतीजे ने पैसे देकर मामले को दबाने की भी कोशिश की. दूसरी तरफ, पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. दोनों आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है. उधर, स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक पर नोटिस भी चिपका दिया है.

