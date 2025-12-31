प्रियंका चोपड़ा के 21 साल पुराने गाने पर भाइयों के साथ नाचे निक जोनस, शादी के 7 साल बाद बीवी से पूछा ये सवाल

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस इन दिनों कुछ ज्यादा ही फिल्मी मूड में हैं. फिल्मी और भी हमारे बॉलीवुड के रंग में रंगे हुए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वो अक्सर ही हिंदी गानों पर रील बनाते नजर आ रहे हैं. इससे पहले उन्होंने प्रियंका और अपने भाई के साथ मिलकर 'आप जैसा कोई' पर डांस किया था. इसके बाद वो धुरंधर के हिट गाने शरारत पर भी परफॉर्म करते दिखे और वहीं इस बार वो अपनी धर्मपत्नी प्रियंका की फिल्म मुझसे शादी करोगी के टाइटल ट्रैक पर अपने डांस मूव्स दिखाते नजर आए.

नई रील में भी निक अपने भाइयों के साथ ही नजर आ रहे हैं लेकिन डांस के मामले में वो अकेले ही कमान सम्भाले दिख रहे हैं. पीछे तो केवल बैग्राउंड आर्टिस्ट वाला काम ही हो रहा है. नीला जैकेट और गले में बैंडाना निक का ये काफी कूल लग रहा है. इसमें उन्होंने एक नहीं बल्कि दो तीन रील बनाई हैं.

निक जोनस को मिल चुकी हैं तारीफें

लेटेस्ट रील पर भले ही निक ने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं लेकिन इससे पहले 'आप जैसा कोई..' वाली रील पर निक को काफी तारीफ मिली है. उनके इस फन साइड की तारीफ करने वालों में प्रीति जिंटा, मलाइका अरोड़ा, श्रीजिता डे समेत तमाम लोग शामिल हैं. एक ने तो ये तक कमेंट कर दिया कि निक जीजू अपनी प्लेलिस्ट देदो प्लीज. एक ने लिखा, मैं इन्हें लिरिक्स सिखाने के लिए तैयार हूं.

जब फिरंगी निक ने देखा प्रियंका चोपड़ा के चूरन-आम पापड़ा वाला ड्रॉर

प्रियंका चोपड़ा ने कपिल शर्मा के शो पर निक जोनस के हाजमोला खाने से जुड़ा किस्सा सुनाया था. प्रियंका ने बताया कि उनके घर में एक ड्रॉर होता है जिसमें वो अपने आम पापड़, हाजमोला और चूरन जैसी चीजें रखती हैं. एक बार निक ने देखा तो वह कहने लगे ये क्या है मुझे भी टेस्ट कराओ. पहले प्रियंका ने इन चीजों से दूर रहने की सलाह दी लेकिन बाद में निक के बार बार कहने पर हाजमोला खाने को दिया. निक ने जैसे ही वह चखा तुरंत बोले ये फार्ट जैसा क्यों स्मेल कर रहा है. प्रियंका के मुंह से ये बात सुन सभी हंस पड़े.