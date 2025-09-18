विज्ञापन
युवक ने धारदार हथियार से गर्भवती पत्नी पर किया हमला, हुई मौत, बचाने आई मां भी बुरी तरह घायल

लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है. यहां एक युवक ने मामूली विवाद में मां और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई. दरअसल मामला लखनऊ के बीकेटी थाने के दशौली गांव का है. आरोपी अंकुश का उसकी पत्नी नीलम से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने बांके से नीलम पर वार किया. बचाने आई आरोपी की मां फूलकुमारी पर भी अंकुश ने हमला कर दिया. 

8 महीने की गर्भवती थी नीलिमा, मां गंभीर रूप से घायल

अंकुश ने मामूली बात पर अपनी बीवी और मां पर वार करके हाथ काट दिए. दोनों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में एडमिट किया गया. पत्नी नीलिमा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मां की हालत गम्भीर बनी हुई है. बता दें नीलिमा 8 महीने के गर्भ से थी.

पड़ोसियों ने पकड़कर खंभे से बाँधा

घटना के बाद बहन चीखकर बाहर आई, जिसके बाद आस पास के लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई. लोगो ने अंकुश को पकड़कर खम्भे से बांधकर पुलिस को सूचना दी. 

घर में चल रहा था विश्वकर्मा पूजा पर भंडारा

विश्वकर्मा पूजा पर अंकुश के किराये के घर पर भंडारा चल रहा था. आरोपी अंकुश का परिवार मूल रूप से फतेहपुर जिले का रहने वाला है. अंकुश किराए पर रहता था. मकान मालिक ने बताया कि अंकुश मेहनत मजदूरी का काम करता था. 2 महीने पहले मकान में शिफ्ट हुआ. इस मुहल्ले में वो 10 साल से रह रहा था, लेकिन कभी मारपीट की जानकारी नही मिली. आज किस बात पर विवाद हुआ, ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी नही है.

