हरदोई में 75 करोड़ की ये कैसी सड़क, बीजेपी विधायक के हाथ लगाते ही उखड़ने लगी

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 75 करोड़ की लागत से बनी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी विधायक उस समय हैरान रह गए, जब उनके हाथ लगाते ही सड़क उखड़ने लगी. जिसके बाद विधायक का पारा हाई हो गया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. बीजेपी विधायक के हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह सड़क बघौली से प्रताप नगर तक लगभग 16 किलोमीटर की बनी है. बीजेपी विधायक प्रभाष कुमार के हाथ लगाते ही सड़क उखड़ने लगी, जिसके बाद विधायक ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर कड़ी नाराजगी जताई है.
दो महीने में उखड़ने लगी सड़क
हरदोई के सांडी विधान सभा क्षेत्र में बघौली से प्रताप नगर तक लगभग 16 किलोमीटर लंबी सड़क दो माह पूर्व लोक निर्माण विभाग ने बनाई थी. इस सड़क का भाजपा विधायक प्रभाष कुमार के द्वारा सड़क उखाड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हालांकि यह सड़क इससे पहले काफी जर्जर थी. इसके निर्माण के लिए यहां के लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और कई बार आंदोलन चलाये थे. इसमे गड्ढे इतने थे कि उसमें घुटनों तक पानी भर जाता था तो लोगों ने इसका विरोध भी किया था. स्थानीय लोगों ने घटिया सड़क निर्माण की शिकायत क्षेत्रीय बीजेपी विधायक प्रभाष कुमार से की थी.
75 करोड़ की लागत से बनी सड़क
इसके बाद बीजेपी विधायक निरीक्षण करने पहुंचे तो विधायक ने जैसे ही सड़क पर हाथ लगाया वह उखड़ने लगी. विधायक ने तुरन्त पीडब्ल्यूडी अभियंता को फोन लगाया और नाराजगी जाहिर की. विधायक प्रभाष कुमार ने बताया कि यह बघौली से प्रताप नगर मार्ग है, लगभग 16 किलोमीटर है जो नैमिष को छूता है और यह 75 करोड़ की लागत से इसकी स्वीकृति मिली थी और कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने शिकायत की थी और मैं खुद मौके पर गया. यह दो महीने पहले ही पूरी हुई है लेकिन वहां पर मैं गया तो मैंने देखा कि बहुत सी जगह बजरी उखड़ गई है और पुलिया जो बनी है वह सब धस चुकी है.
बीजेपी विधायक ने कहा कि मैंने मौके से डीएम और विभागीय अधिकारियों से बात की है और कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार और कुछ अधिकारियों की संलिप्ता नजर आती है. इसकी वजह से गुणवत्ता में कमी आई है और मैंने ऊपर तक सूचित कर दिया है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा, इसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं