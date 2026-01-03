उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक मासूम के साथ हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक 6 साल की बच्‍ची की हत्‍या कर दी गई. कथित तौर पर आरोपियों ने बच्‍ची के साथ पहले सामूहिक बलात्‍कार की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्‍या कर दी गई. इस मामले में मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है. आरोपियों को पुलिस ने अस्‍पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला बुलंदशहर जिले का है, जहां पर एक 6 साल की बच्‍ची के साथ सामूहिक बलात्‍कार के बाद आरोपियों ने उसे किराए की मकान की छत से फेंक दिया.

घर के पीछे से मिला पिता का शव

पुलिस के मुताबिक, बच्‍ची का शव उसके घर के पीछे से मिला. बच्‍ची के पिता ने शव मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई और बलात्‍कार का शक जताया.

इस मामले में पुलिस ने संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक ही इमारत में रहते थे. सिकंदराबाद इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों आरोपियों के पैरों में लगी है गोली

पुलिस की गोलीबारी के दौरान बलरामपुर निवासी राजू और लखीमपुर खीरी निवासी वीरू कश्यप के पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को घायल अवस्‍था में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर दोनों का इलाज किया जा रहा है.

