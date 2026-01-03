विज्ञापन
बुलंदशहर में मासूम के साथ हैवानियत, 6 साल की बच्‍ची की गैंगरेप के बाद हत्‍या, पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल

बुलंदशहर जिले में एक 6 साल की बच्‍ची के साथ सामूहिक बलात्‍कार के बाद आरोपियों ने उसे किराए की मकान की छत से फेंक दिया. पुलिस ने बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म और हत्‍या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

  • बुलंदशहर जिले में छह साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या की वारदात सामने आई है.
  • पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बच्ची के साथ हैवानियत के बाद उसे किराए के मकान की छत से नीचे फेंक दिया.
  • पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक मासूम के साथ हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक 6 साल की बच्‍ची की हत्‍या कर दी गई. कथित तौर पर आरोपियों ने बच्‍ची के साथ पहले सामूहिक बलात्‍कार की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्‍या कर दी गई. इस मामले में मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है. आरोपियों को पुलिस ने अस्‍पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला बुलंदशहर जिले का है, जहां पर एक 6 साल की बच्‍ची के साथ सामूहिक बलात्‍कार के बाद आरोपियों ने उसे किराए की मकान की छत से फेंक दिया.

घर के पीछे से मिला पिता का शव

पुलिस के मुताबिक, बच्‍ची का शव उसके घर के पीछे से मिला. बच्‍ची के पिता ने शव मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई और बलात्‍कार का शक जताया.

इस मामले में पुलिस ने संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक ही इमारत में रहते थे. सिकंदराबाद इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों आरोपियों के पैरों में लगी है गोली

पुलिस की गोलीबारी के दौरान बलरामपुर निवासी राजू और लखीमपुर खीरी निवासी वीरू कश्यप के पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को घायल अवस्‍था में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर दोनों का इलाज किया जा रहा है.

