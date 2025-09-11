बुजुर्ग के साथ हो रहा अजब! सांप ने 13 बार डसा! काटते ही हनुमान मंदिर ले जाता है परिवार

झांसी में एक 70 साल के बुजुर्ग को काला सांप हर 3 साल में एक बार डसता है और गांव वाले झाड़-फूंक से उनकी जान बचाते हुए आ रहे हैं. यह सिलसिला लगभग 40 साल से जारी है. सांप अब तक बुजुर्ग को कुल 13 बार डस चुका है, इसके बाबजूद वह जिंदा है. दावा यहां तक किया जाता है कि जब उसे सांप काटता है तो उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि गांव में बने हनुमान मंदिर ले जाया जाता है. जहां झाड़-फूंक के बाद वह सही हो जाता है. बताया जा रहा है कि इस बार भी तीन साल बाद 4-5 दिन पहले सांप ने उन्हें काटा था, जिसके बाद उन्हें मंदिर लाया गया. खास बात यह भी कि सांप काटने की घटना हर बार भादौ के महीने में ही होती है.

पहली बार खेत में काटा था

झांसी मुख्यालय से लगभग 45 किमी दूर चिरगांव थाना क्षेत्र में पट्टी कुमर्रा गांव के रहने वाले लगभग 70 वर्षीय सीताराम अहिरवार अपने परिवार के साथ रहते है. गांव के ओझा कमलेश के मुताबिक सीताराम जब 40-42 वर्ष के थे. तभी खेत में हल चलाते वक्त काले सांप ने काट लिया था. उन्हें गांव में लाया गया. जहां हनुमान के मंदिर में झाड़-फूंक कर बचा लिया गया था. लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में यह मुसीबत बन जायेगा.

उन्होंने आगे बताया कि 3 साल बाद फिर से उन्हें सांप ने काट लिया. इस बार भी उनकी जिंदगी बचा ली गई. तब से लेकर अब तक वह सांप सीताराम को अब तक 39 साल में लगातार हर तीन साल में 13 बार डस चुका है. लेकिन हर बार उसकी जान बच जाती है.

सपने में आता है सांप

सबसे खास बात यह है कि सांप हर साल अगस्त-सितंबर के महीने में उसे काटता है. डसने के दो दिन पहले सांप उसे सपना देकर जानकारी भी देता है कि अब वह काटने वाला है. यह जानने के बाद कई बार सांप से बचने का प्रयास भी किया. लेकिन सांप फिर भी काट लेता है. सीताराम के अलावा वह परिवार में किसी और को नहीं डसता है. इसके पीछे क्या कारण है यह रहस्य बना हुआ है. इस बार भी 4-5 दिन पहले सांप ने काटा था और इस बार भी उन्हें बचा लिया गया.