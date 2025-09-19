विज्ञापन
महाराजगंज में 3 रोडवेज बसों की आपस में भिड़ंत, 40 से अधिक यात्री घायल, 15 की हालत नाजुक

बारिश के बीच एक रोडवेज बस महाराजगंज से गोरखपुर के लिए यात्रियों को लेकर जा रही थी. तभी एक रोडवेज बस सामने से यात्रियों को गोरखपुर से महराजगंज की तरफ लेकर आ रही थी. इसी दौरान दोनों बस आपस में टकरा गई. इसी दौरान पीछे से आ रही तीसरी बस भी दुर्घटना का शिकार हो गई. (एनडीटीवी के लिए धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)

  • उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में तीन रोडवेज बसों की भीषण टक्कर में लगभग चालीस यात्री घायल हो गए हैं
  • हादसा महराजगंज गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगया पुल के पास हुआ, जहां बसें तेज गति से आपस में टकराईं
  • गंभीर रूप से पंद्रह यात्री घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत चिंताजनक है
महाराजगंज:

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. यहां पर यात्रियों से भरी तीन रोडवेज बस आपस में जोरदार तरीके से टकरा गई. इस हादसे में सवार करीब 40 से अधिक यात्री घायल हो गए. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर 15 से अधिक यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है. जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोट आई है. हादसे की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है.

15 लोगों की हालत गंभीर

यह पूरा मामला महराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के महराजगंज गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के अगया पुल के पास की है. जहां पर तीन रोडवेज बसों की आपस में भीषण टक्कर हो गई. हादसे में बसों में सवार लगभग 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं. जिनमें 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य में जुट गई.

कैसे हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि बारिश के बीच एक रोडवेज बस महाराजगंज से गोरखपुर के लिए यात्रियों को लेकर जा रही थी. तभी एक रोडवेज बस सामने से यात्रियों को गोरखपुर से महराजगंज की तरफ लेकर आ रही थी. इसी दौरान दोनों बस आपस में टकरा गई. इसी दौरान पीछे से आ रही तीसरी बस भी दुर्घटना का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि दो बसें तेज रफ्तार में एक दूसरे को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, जिसके कारण आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई.

बसों की टक्कर होते ही मची चीख-पुकार

टक्कर इतनी भीषण थी, कि बसों में सवारी यात्रियों में चीख पुकार मच गई. इतना ही नहीं इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. इस हादसे में लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 25 से अधिक लोगों को मामूली चोटे आई है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जेसीबी की मदद से राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है.

