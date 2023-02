सबसे ज्यादा ब्याज कहां, SBI, PNB, ICICI या फिर HDFC... इस खबर से समझें

कौन सा बैंक दे रहा एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज, समझें यहां

देश की अर्थव्यवस्था में RBI द्वारा नए रेट जारी होने के बाद से सभी बैंकों पर अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज (Interest rates on fixed deposits) दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ गा था. इसका असर धीरे-धीरे दिखने लगा. स्पष्ट तौर पर महंगाई को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण दरों में इजाफा किया गया था. सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के नए आंकड़ों को यहां समझा जा सकता है. किस बैंक में जमा पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है (Which bank is offering Highest interest rates on FDs) उसे आप यहां समझ सकते हैं. यहां सभी बैंकों की साइट पर उपलब्ध लेटेस्ट जानकारी को आपके लिए लिया गया है ताकि आपको कहां फायदा मिलेगा यह आसानी से समझाया जा सके. आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस बैंक में आपकी जरूरत के हिसाब से यानी रकम और कितने समय के लिए जमा करना है, आप दोनों को देखते हुए समझ सकते हैं कहां पर आपका ज्यादा फायदा है.