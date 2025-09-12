PNR Full Form: ट्रेन टिकट कराने वाले 10 में से 9 लोग नहीं जानते PNR का फुल फॉर्म? 10 अंकों वाले नंबर का पूरा गेम ये रहा

PNR Full Form: ट्रेन से आपने सफर तो किया ही होगा! दूर के सफर के लिए रिजर्वेशन भी कराया होगा! आपने चाहे स्‍लीपर का टिकट कराया हो, चेयर कार का, थर्ड एसी का, सेकेंड एसी का या फिर फर्स्‍ट क्‍लास का, हर रिजर्वेशन टिकट पर एक खास नंबर होता है. 10 अंकों का ये नंबर ही आपका पीएनआर (PNR) होता है. यही नंबर डाल कर आप अपने टिकट की डिटेल चेक कर सकते हो. कई बार आपका टिकट आप खुद नहीं करवाते, बल्कि दोस्‍त, रिश्‍तेदार या फिर एजेंट से रिजर्वेशन करवाते हैं. ऐसे में डिटेल कंफर्म करने के लिए आप पीएनआर की मदद ले सकते हैं.

PNR से काफी कुछ पता कर सकते हैं आप | PNR Enquiry

पीएनआर स्‍टेटस चेक (PNR Status Check) कर आप काफी कुछ पता कर सकते हैं. जैसे कि आपका टिकट कन्‍फर्म है कि नहीं, कहीं वेटिंग या आरएसी तो नहीं रह गया, अगर कन्‍फर्म है तो कितने लोगों का रिजर्वेशन है, किस ट्रेन के किस डिब्‍बे में कौन-सी सीट आपको मिली है, आप ही के टिकट में शामिल अन्‍य लोगों की सीट कौन-सी है. ट्रेन की टाइमिंग, किस स्‍टेशन से रिजर्वेशन, किस स्‍टेशन तक के लिए रिजर्वेशन है. ऐसी और भी कई जानकारियां इस 10 अंकों वाले पीएनआर नंबर के जरिये पता की जा सकती हैं.

PNR का फुल फॉर्म जान लीजिए | PNR Full Form

ट्रेन टिकट कराने वाले 10 में से 9 लोग PNR का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं. आपने ऑनलाइन टिकट लिया हो या फिर रेलवे के काउंटर पर जाकर रिजर्वेशन कराया हो, टिकट में एक 10 अंकों वाला नंबर होता है. यही है PNR नंबर.

PNR का फुल फॉर्म होता है- पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record), जिसमें एक या ज्‍यादा पैसेंजर्स की जानकारी रिकॉर्ड रहती है. PNR स्टेटस बताता है कि आपकी बुकिंग कन्फर्म हो गई है या आपको सीट पाने के लिए इंतजार करना होगा. इस नंबर की मदद से ट्रेन के कोच और बर्थ, ट्रेन टिकट का किराया, आगमन-प्रस्थान की तारीख और समय जान सकते हैं.