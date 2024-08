अब WhatsApp पर मिलेगी PNR से लेकर Train Running Status की जानकारी, अपने फोन में सेव कर लें ये नंबर

भारतीय रेलवे हर दिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचती है. इसलिए इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है. आपने भी कभी न कभी ट्रेन में सफर का अनुभव जरूर किया होगा और कई बार ट्रैवल करने से पहले अपना PNR स्टेटस या ट्रेन की लाइव लोकेशन जानने के लिए रेलवे के नंबर पर कॉल लगा कर अपनी बारी आने के लिए काफी इंतजार भी किया होगा और कई बार निराश होकर फोन काट भी दिया होगा.

आज हम आपको एक ऐसी कमाल की टिप बताएंगे जिससे ट्रेन से जुड़ी कई सारी जानकारियां आप मिनटों में हासिल कर लेंगे. ये सारी इंफॉर्मेशन आपके WhatsApp पर ही मिल जाएगी.

अपने फोन में सेव कर लें ये नंबर

सबसे पहले आप अपने फोन में ये नंबर - 9881193322 सेव कर लीजिए. इस नंबर को मोबाइल में सेव करने के बाद WhatsApp पर इस नंबर पर Hi लिखकर भेज दीजिए. इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा. जिसमें ट्रेन से जुड़े कई सारे विकल्प आपको नजर आएंगे. जैसे PNR Status, Order Food in Train, Where is my Train, Confirm Travel Guarantee, Book Return Ticket, Train Schedule, Coach Position, Complaint inside Train.

इस नंबर की मदद से अब बस एक क्लिक से आप ट्रेन में अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं, अपना PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रेन कहां तक पहुंची ये जान सकते हैं, टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं पता कर सकते हैं, अपना रिटर्न टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का शेड्यूल पता कर सकते हैं, अपने कोच की पोजीशन जान सकते हैं.

इतना ही नहीं ट्रेन में सफर के दौरान किसी बात की शिकायत करनी हो तो उसका ऑप्शन भी दिया गया है. ज्यादा ऑप्शन के लिए See all option पर क्लिक करें. आपको वहां और भी कई दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे.ट्रेन से जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए हो बस उस ऑप्शन पर क्लिक करके वो हासिल कर सकते है.है ना बेहद कमाल की टिप. तो जल्दी से इस फोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए. ताकि जरूरत के वक्त इस नंबर को ढूंढ़ने के लिए परेशान न होना पड़े.