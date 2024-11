Personal Loan लेने की सोच रहे हैं? इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार, फटाफट हो जाएगा आपका काम

आजकल पर्सनल लोन लेने का चलन काफी बढ़ गया है.आखिर पैसों की जरूरत किसे नहीं होती. जब किसी काम के लिए फंड नहीं होता तो लोग आजकल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये तुरंत मिल जाता है. आपको कहीं वेकेशन पर जाना हो, या घर की मरम्मत करानी हो या फिर शादी के लिए पैसा चाहिए हो, पर्सनल लोन (Personal loans) आपके इन सभी कामों को पूरा करने में मदद कर सकता है. यानी पैसों की जरूरत पड़ने पर पर्सनल लोन लेना एक अच्छा और आसान ऑप्शन है.

अगर आप भी अपने किसी काम के लिए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पहले जान लें कि इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को देने होंगे. लेकिन इससे पहले पर्सनल लोन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए.

पर्सनल लोन (Personal loans)

पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन (Unsecured loan) होता है जो जरूरत के समय आपको एकमुश्त रकम प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल आप अपने किसी भी काम के लिए कर सकते हैं. जैसे किसी मेडिकल इमरजेंसी के वक्त, घर का रिनोवेशन कराने के लिए, ट्रैवल या फिर किसी और काम के लिए. अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि इसके लिए आपको किसी गारंटी या प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती. यही वजह है कि पर्सनल लोन की ब्याज दरें (Interest Rates) ज्यादा होती हैं.

ये सच है कि पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है. लेकिन इसकी वजह से आप पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े इसके लिए अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को समझकर ही लोन के लिए अप्लाई करें. वरना कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने एक कर्ज को उतारने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं. इस तरह से उनपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है.

पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

जल्दी और समय पर पर्सनल लोन अप्रूवल के लिए, आपको बैंक को अपनी आइडेंटिटी और इनकम जैसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं. क्योंकि बैंक लोन देने से पहले इस बात की गारंटी कर लेना चाहता है कि आप लोन चुका भी पाएंगे की नहीं. चलिए अब पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट (Documents required for personal loan) की जरूरत होगी उस पर एक नजर डालते हैं:

1. सैलरी पर काम करने वालों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

सैलरी पर काम करने वाले लोगों को पर्सनल लोन के लिए अपने एप्लिकेशन फॉर्म के साथ नीचे दिए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे:

इनमें से कोई भी पहचान प्रमाण (Any one of the following identity proofs)

पासपोर्ट (Passport)

पैन कार्ड (PAN card)

मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)

आधार कार्ड (Aadhar card)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license)

एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक (Any one of these for address proof):

पासपोर्ट (Passport)

महीने से कम पुराना यूटिलिटी बिल (Utility bill). जैसे टेलीफोन, बिजली, पानी, गैस का बिल आदि.

आधार कार्ड (Aadhaar card)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license)

राशन कार्ड (Ration card

इनकम प्रूफ (Income proof):

पिछले तीन महीने की सैलरी स्लिप (Salary slips)

पिछले तीन से छह महीनों के बैंक स्टेटमेंट (क्रेडिट हुई सैलरी दिखाने के लिए)

इनमें से कोई भी भरा गया टैक्स (Any of these taxes paid):

दो साल का आईटी रिटर्न (IT return)

फॉर्म 16 (Form 16)

रेसिडेंस प्रूफ इनमें से कोई एक (Any one of these for residence proof):

प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट (Property documents)

मेनटेनेंस बिल (Maintenance bill)

बिजली बिल (Electricity bill)

इनमें से जॉब का कोई एक प्रूफ :

वर्तमान रोजगार प्रमाण पत्र (Current employment certificate)

वर्तमान नौकरी नियुक्ति पत्र (Current job appointment letter)

अनुभव प्रमाण पत्र (Experience certificate)

2. सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का रोजगार करने वाले लोगों को पर्सनल लोन के लिए आमतौर पर एप्लीकेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत होती है:

आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक (Any one of the following for Identity Proof)

पासपोर्ट (Passport)

पैन कार्ड (PAN card)

मतदाता पहचान पत्र (Voter's ID)

आधार कार्ड (Aadhaar card)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license)

एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक (Any one of these for address proof) :

पासपोर्ट (Passport)

आधार कार्ड (Aadhaar card)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license)

महीने से कम पुराना कोई यूटिलिटी बिल. जैसे गैस बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल आदि

राशन कार्ड (Ration card)

रेसिडेंस प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक (Any one of these for residence proof):

प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट (Property documents)

मेनटेनेंस बिल (Maintenance bill)

बिजली बिल (Electricity bill)



ऑफिस एड्रेस और ओनरशिप के प्रूफ के लिए

मेनटेनेंस बिल (Maintenance bill)

प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट (Property documents)

बिजली का बिल (Electricity bill)

बिजनेस का प्रूफ दिखाने के लिए इनमें से कोई एक

GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी (Copy of GST registration)

कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस (Company registration license)

शॉप स्टेब्लिश करने का प्रूफ (Shop establishment proof)

इनकम प्रूफ (Income proof):

आवेदक का पिछले दो सालों का इनकम टैक्स रिटर्न

ऑडिट की गई बैलेंस शीट और प्रॉफिट-लॉस अकाउंट

पिछले साल का सेविंग या करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट/बैंक पासबुक

अगर आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कर देते हैं, तो लोन मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है. जितनी जल्दी लोन प्रोसेस होगा, उतनी जल्दी आपको लोन की रकम मिल जाएगी. इसलिए फॉर्म को सही से भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करें. लेकिन याद रखें कि अलग -अलग बैंक पर्सनल लोन पर अलग-अलग ब्याज दरें वसूलते हैं. इसलिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें.