देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 31 अक्टूबर शनिवार को लॉन्च होगी. बनारस से नई दिल्ली के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. रेल मंत्रालय ने ये जानकारी दी. वाराणसी और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा के पहले दिल्ली-वाराणसी के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रही है. ये ट्रेन रात में चलेगी और आठ घंटे में प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ जैसे स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए मंजिल तक पहुंचेगी. दिल्ली-हावड़ा के बिजी रूट पर ये ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा अवसर साबित होगी. देश में हावड़ा-गुवाहाटी कॉरिडोर पर वंदे भारत स्लीपर सेवाएं जनवरी 2026 में शुरू हुई थीं.
वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर की टाइमिंग
ये नई ट्रेन सेवा वाराणसी से रात 8.50 बजे प्रस्थान करेगी सुबह 6.10 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 9.40 पर चलेगी और अगली सुबह 7.10 बजे वाराणसी पहुंचेगी. शिवगंगा एक्सप्रेस के मुकाबले वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस काफी तेज होगी. वाराणसी से नई दिल्ली ये रेल यात्रा 55 मिनट पहले और नई दिल्ली से वाराणसी 35 मिनट पहले पहुंचेगी. यह रेल सेवा सप्ताह में छह दिन चलेगी. वाराणसी से शुक्रवार को और नई दिल्ली से अगले दिन शनिवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी.
New Delhi-Varanasi Vande Bharat Sleeper Train LIVE: Flag-Off Updates, Route, Stoppages, Timings, Fare And Facilities
Vande Bharat Sleeper Train LIVE: वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल
वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सेवा वाराणसी से रात 8.50 बजे चलेगी और दिल्ली अगली सुबह छह बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी. ये ट्रेन नई दिल्ली से रात 9.40 बजे रवाना होगी और बनारस अगली सुबह 7.10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.
New Delhi-Varanasi Vande Bharat Sleeper LIVE: वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर का टाइमिंग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज शाम 4.30 बजे वाराणसी और नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. ये ट्रेन वाराणसी से प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी.