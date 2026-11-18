गुजरात में सूरत के पास मंगलवार शाम वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच की खिड़की का शीशा टूटा हुआ मिला. गुजरात में 10 दिनों के अंदर इस ट्रेन के साथ हुई इस तरह की यह दूसरी घटना है. यह घटना सचिन रेलवे स्टेशन के पास तब हुई, जब ट्रेन सूरत से नवसारी की ओर जा रही थी. इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे.

मिली जानकारी के मुताबिक, जब ट्रेन तेज गति से सचिन रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही थी, तभी खिड़की का शीशा टूट गया. इस घटना से यात्रियों में घबराहट फैल गई. जानकारी मिलने के बाद, रेलवे अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आस-पास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि शीशा कैसे टूटा.

अमरेली में भी इसी तरह की घटना

इससे पहले, 8 नवंबर को साबरमती से वेरावल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच की खिड़की का शीशा अमरेली जिले के लाठी और खिजादिया के बीच टूटा हुआ मिला था. सूरत के पास हुए इस ताजा नुकसान का कारण भी अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच चल रही है.

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