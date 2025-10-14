सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में बेंचमार्क सूचकांकों (Benchmark Indices) ने ग्‍लोबल मार्केट की तुलना में थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन किया. निफ्टी 50 (Nifty 50): 0.23% गिरकर 25,227.35 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स (Sensex): 0.21% गिरकर 82,327.05 पर बंद हुआ. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने चार सत्रों की खरीदारी के बाद सोमवार को शुद्ध बिकवाली की। NSE के अनंतिम (Provisional) आंकड़ों के अनुसार, FPIs ने लगभग ₹240 करोड़ के शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) एक महीने से अधिक समय से शुद्ध खरीदार बने हुए हैं. DIIs ने सोमवार को ₹2,333 करोड़ के शेयर खरीदे.