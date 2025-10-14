नमस्कार! NDTV इंडिया की वेबसाइट पर आपका स्वागत है. इस लाइव ब्लॉग में आपको बिजनेस जगत, स्टॉक मार्केट की चाल और यूटिलिटी से जुड़ी महत्वूपूर्ण अपडेट्स मिलेंगे. शेयर मार्केट की ओपनिंग-क्लोजिंग, गोल्ड-सिल्वर प्राइस, पर्सनल फाइनेंस, बचत और निवेश, बिजली, पानी, ट्रैफिक, रेलवे और अन्य तमाम जरूरतों से संबंधित अपडेट्स और बदलावों पर दिनभर हमारी नजर रहेगी. और हम आपको दिनभर तमाम जानकारियों से अपडेट रखेंगे.
शेयर मार्केट: आज इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल
- आरबीएल बैंक (RBL Bank): दुबई का बैंक एमिरेट्स एनबीडी, आरबीएल बैंक में लगभग 3 बिलियन डॉलर में 60% नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है.
- केईसी इंटरनेशनल (KEC International): कंपनी को भारत और मध्य पूर्व में T&D परियोजनाओं के लिए ₹1,174 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं.
- ऑयल इंडिया (Oil India): कंपनी ने असम के बोकुलानी पावर प्लांट को गैस आपूर्ति जारी रखने के लिए NEEPCO के साथ 15 साल का समझौता किया है.
- केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies): कंपनी ने अपनी सिंगापुर शाखा के माध्यम से Ascent Fund Services (Singapore) Pte. में 51% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है.
- आयशर मोटर्स (Eicher Motors): इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के मुख्य विकास अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, और कंपनी EV टीमों को मुख्य डिवीज़न के साथ जोड़ रही है.
- आरएसडब्ल्यूएम (RSWM): कंपनी ने ₹54.11 करोड़ में बिरला एडवांस्ड निट्स की डाइंग, प्रोसेसिंग और निटिंग मशीनरी खरीदने का समझौता किया है.
- एलटी फूड्स (LT Foods): कंपनी ने Global Green International N.V. की तीन संस्थाओं का अधिग्रहण करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है.
- मैरिको (Marico): कंपनी की सहायक इकाई MBL इंडस्ट्रीज का 18 सितंबर से स्वैच्छिक परिसमापन (Voluntarily Liquidated) कर दिया गया है.
Share Market: घरेलू बाजारों का हाल
सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में बेंचमार्क सूचकांकों (Benchmark Indices) ने ग्लोबल मार्केट की तुलना में थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन किया. निफ्टी 50 (Nifty 50): 0.23% गिरकर 25,227.35 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स (Sensex): 0.21% गिरकर 82,327.05 पर बंद हुआ. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने चार सत्रों की खरीदारी के बाद सोमवार को शुद्ध बिकवाली की। NSE के अनंतिम (Provisional) आंकड़ों के अनुसार, FPIs ने लगभग ₹240 करोड़ के शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) एक महीने से अधिक समय से शुद्ध खरीदार बने हुए हैं. DIIs ने सोमवार को ₹2,333 करोड़ के शेयर खरीदे.
PF निकासी के नियम आसान हुए
केंद्र सरकार ने PF निकासी के नियम बेहद आसान कर दिए हैं. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग के बाद EPFO ने राहत भरे कई फैसलों का ऐलान किया. अब EPF मेंबर्स अपने PF खाते में मौजूद पूरी राशि यानी अपना हिस्सा और नियोक्ता कंपनी, दोनों का हिस्सा निकाल पाएंगे.
