विज्ञापन

फ्लॉप पर फ्लॉप दी फिल्में, फिर चमकी किस्मत, कमाई में शाहरुख खान को भी छोड़ा पीछे, आज हैं 13000 करोड़ के मालिक

बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानियां इंडस्ट्री की अनिश्चितता को दिखाती हैं. इसमें एक नाम RSVP मूवीज़ के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला का है, जो अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद हिंदी सिनेमा के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए.

Read Time: 4 mins
Share
फ्लॉप पर फ्लॉप दी फिल्में, फिर चमकी किस्मत, कमाई में शाहरुख खान को भी छोड़ा पीछे, आज हैं 13000 करोड़ के मालिक
फ्लॉप पर फ्लॉप रही 5 शुरुआती फिल्में, फिर बने 13000 करोड़ के मालिक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में सबकुछ अनिश्चित होता है, जहाँ बड़े से बड़े स्टार्स भी बेकार हो सकते हैं, वहीं लगातार फ्लॉप फिल्में देने वाले भी टॉप पर पहुँच सकते हैं, और किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक शुक्रवार काफी होता है. बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानियां इंडस्ट्री की अनिश्चितता को दिखाती हैं. इसमें एक नाम RSVP मूवीज़ के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला का है, जो अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद हिंदी सिनेमा के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए.

शुरुआत में मिली असफलता

सिनेमा में अपनी एंट्री को याद करते हुए, रॉनी ने हाल ही में बताया कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी पहली फ़िल्म, दिल के झरोखे में (1997), बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. मनीषा कोइराला, मामिक सिंह और विकास भल्ला लीड रोल में थे, इस फ़िल्म को रॉनी और उनकी पत्नी ज़रीना ने UTV मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत प्रोड्यूस किया था.

हाल में एक प्रोग्राम के दौरान के दौरान रॉनी स्क्रूवाला ने कहा, “यह बहुत बड़ी फ्लॉप थी. फ़िल्म में एक सीन था जिसमें एक कोबरा को दूध पीना था. आमतौर पर, शूटिंग के दौरान कोबरा दूध नहीं पीते, लेकिन हमारे वाले ने पी लिया. यह देखकर डायरेक्टर ने कहा कि फ़िल्म सुपरहिट होगी क्योंकि कोबरा ने दूध पी लिया है. ‘आप बेफिक्र रहें.' वह फ़िल्म मेरी सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई.”

जब उनसे पूछा गया कि लगातार पांच फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उन्होंने कैसे हिम्मत नहीं हारी, तो रॉनी स्क्रूवाला ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास कोई “प्लान B” नहीं था. उन्होंने आगे कहा, “भीड़ का पीछा करने से लेकर ‘मैं भी बाहरी जैसा व्यवहार कर सकता हूं' तक, यह सीखने का सफर था. मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं थी. मुझे बस वह करना बंद करना था जो मैं बनने की कोशिश कर रहा था और वह बनना था जो मैं हमेशा से बनना चाहता था. जब हमने मीडिया बिजनेस और चैनल शुरू किए, तो यह उसी सही भावना के साथ था जैसा हमने सोचा था. लेकिन फिल्मों के मामले में, मैं अपनी समझ से बाहर था, और इसलिए मैं भीड़ का पीछा करना चाहता था. आखिरकार, मैंने अपनी कंपनी, बिज़नेस और ब्रांड को कैसे बनाना है, इस बारे में अपने कन्विक्शन और सेल्फ बिलिफ पर वापस जाने का फैसला किया.” उन्होंने अपने लोअर-मिडिल-क्लास बैकग्राउंड, प्लान B की कमी, और अपने पिता के इस बयान का भी ज़िक्र किया कि संकट के समय वे उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये सभी न हार मानने के पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे.

इस फिल्म से मिली पहचान

रॉनी ने डायरेक्टर फरहान अख्तर की ऋतिक रोशन-प्रीति जिंटा स्टारर लक्ष्य और आशुतोष गोवारिकर की शाहरुख खान-गायत्री जोशी स्टारर स्वदेस सहित लगातार पांच फ्लॉप फिल्मों का सामना किया. रॉनी, ज़रीना और UTV ने आखिरकार रंग दे बसंती की क्रिटिकल और कमर्शियल सफलता के साथ अपनी पहचान बनाई.

कमाई में शाहरुख खान को छोड़ा पीछे

UTV चैप्टर के बाद, रॉनी ने RSVP मूवीज़ की स्थापना की और तब से उन्होंने लस्ट स्टोरीज़, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, रात अकेली है, पावा कधाइगल, लस्ट स्टोरीज़ 2, सैम बहादुर, उल्लोज़ुक्कू और रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स जैसी कई उल्लेखनीय फिल्में प्रोड्यूस की हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने रॉनी को 1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 13,314 करोड़ रुपये) की नेट वर्थ के साथ बॉलीवुड का सबसे अमीर आदमी बताया, जिससे वे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (12,490 करोड़ रुपये) से भी आगे निकल गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ronnie Screwvala, Ronnie Screwvala News, Ronnie Screwvala Age, Ronnie Screwvala Business, Ronnie Screwvala Career
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com