BHIM ऐप ने लॉन्च किया 'गर्व से स्वदेशी' कैंपेन: नए यूजर्स को मिलेगा ₹20 कैशबैक, हर महीने ₹300 तक पाने का मौका!

भारत के स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम ऐप (BHIM) ने सोमवार,15 दिसंबर को "गर्व से स्वदेशी" कैंपेन की शुरुआत की है. इसके तहत नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स अपनाने पर 20 रुपए का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा.बता दें कि BHIM इस महीने के अंत में अपनी 10वीं सालगिरह मनाएगा. इस मौके पर नए यूजर्स को यह खास ऑफर दिया जा रहा है. यह ऑफर उन यूजर्स के लिए है जो 20 रुपए या उससे अधिक का लेन-देन करते हैं.

नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स से जोड़ने का लक्ष्य

इस कैंपेन का उद्देश्य नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स से जोड़ना है और उनकी सहूलियत को बढ़ाना है. भीम का लक्ष्य है कि पहली बार डिजिटल पेमेंट्स करने वाले यूजर्स के लिए किसी प्रकार की रुकावट न हो, ताकि देश के हर हिस्से में डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती हुई स्वीकार्यता को मजबूती मिल सके.

एक महीने में 300 रुपए तक कैशबैक पाने का मौका

भीम को डेवलप करने वाली एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल) ने कहा कि जो नए यूजर भीम ऐप को अपनी रोजाना की खरीदारी, जैसे- किराना, बस या मेट्रो टिकट, प्रीपेड रिचार्ज, बिजली व गैस बिल पेमेंट और पेट्रोल खर्च में इस्तेमाल करते हैं, वह एलिजिबल ट्रांजैक्शन पर एक महीने में 300 रुपए तक के कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं.

इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया नया भीम ऐप 15 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जो ऐड-फ्री इंटरफेस प्रोवाइड करता है और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है.

BHIM ऐप में जोड़े गए ये खास फीचर्स

इसके साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिनमें स्प्लिट एक्सपेंस, फैमिली मोड, स्पेंड एनालिटिक्स, एक्शन नीडेड और यूपीआई सर्कल शामिल हैं. इसके अलावा, यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन फीचर लॉन्च किया गया है, जिससे यूजर्स अपने परिवार के सदस्य, बच्चे, कर्मचारी या आश्रित लोगों को एक तय लिमिट के तहत यूपीआई पेमेंट्स करने की अनुमति दे सकते हैं.

BHIM को देश के नागरिकों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है.

UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना, IMF रिपोर्ट में खुलासा

IMF की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भीम ऐप के साथ दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई अब तक 49 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट्स पर काबिज है. इसने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों के सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ दिया है.