दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार के लिए कौन-कौन सी चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, यहां देखें पूरी लिस्ट

दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार के लोग भारी संख्या में बड़े शहरों से लौट रहे हैं. दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. स्पेशल ट्रेन यूपी-बिहार के अलग-अलग प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी. रेलवे ने यात्रियों के लिए आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.

नई दिल्ली - सहरसा फेस्टिवल स्पेशल (ट्रेन नंबर 04052/04051)

स्टॉपेज- नई दिल्ली - गोरखपुर - सीवान - छपरा - मुजफ्फरपुर - खगड़िया - सहरसा जंक्शन.

यह ट्रेन दिल्ली से कोशी क्षेत्र (सहरसा) के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिसमें स्लीपर, एसी और साधारण (General) डिब्बे शामिल हैं.

आनंद विहार - जयनगर फेस्टिवल स्पेशल (ट्रेन नंबर 04066/04065)

स्टॉपेज- आनंद विहार टर्मिनल - मुरादाबाद - गोरखपुर - छपरा - दरभंगा - मधुबनी - जयनगर.

मिथिलांचल के यात्रियों के लिए यह द्विसाप्ताहिक (Bi-Weekly) विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों तक निर्बाध सफर सुनिश्चित करेगी.

अमृतसर - जयनगर स्पेशल (ट्रेन नंबर 04652/04651)

स्टॉपेज- अमृतसर - लुधियाना - दिल्ली - लखनऊ - बलिया - छपरा - मुजफ्फरपुर - समस्तीपुर - दरभंगा - जयनगर.

यह ट्रेन अमृतसर से हर शुक्रवार, रविवार और बुधवार को संचालित हो रही है. वापसी में जयनगर से हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को रवाना होती है.

यशवंतपुर (बेंगलुरु) - सहरसा स्पेशल (ट्रेन नंबर 06581/06582)

स्टॉपेज- यशवंतपुर - नागपुर - प्रयागराज छिवकी - पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (DDU) - बक्सर - पाटलिपुत्र - हाजीपुर - मुजफ्फरपुर - समस्तीपुर - खगड़िया - सहरसा.

दक्षिण भारत में रहने वाले बिहार के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए यह विशेष ट्रेन साप्ताहिक आधार पर चलाई जा रही है.

नागपुर - समस्तीपुर स्पेशल (ट्रेन नंबर 01207/01208)

स्टॉपेज- नागपुर - भोपाल - कानपुर - गोरखपुर - छपरा - हाजीपुर - मुजफ्फरपुर - समस्तीपुर.

मध्य भारत से बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है.

छेहरटा (अमृतसर) - मुजफ्फरपुर स्पेशल (ट्रेन नंबर 04640/04639)

स्टॉपेज- छेहरटा - अमृतसर - लुधियाना - मुरादाबाद - गोरखपुर - नरकटियागंज - बेतिया - सगौली - मुजफ्फरपुर.

पंजाब से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर इलाके में लौटने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन एक सुगम विकल्प है.

स्पेशल ट्रेनों में सीटों की बुकिंग आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप और रेलवे आरक्षण काउंटरों (PRS) पर उपलब्ध है. ट्रेन की सटीक जानकारी के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 डायल कर सकते हैं या एनटीईएस (NTES) ऐप का उपयोग कर सकते हैं.

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