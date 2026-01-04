Top 5 Smartphones Under 10k: Poco से लेकर Samsung तक, ये हैं 2026 के 5 सबसे पैसा वसूल स्मार्टफोन्स

Top 5 Smartphones Under 10k: अगर आप भी 10 हजार रुपये से कम में एक पैसा वसूल और धांसू स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो 2026 की शुरुआत आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है. मार्केट में कई अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे हैं, जिनकी कीमत आपके बजट में है. जैसा आप जानते हैं कि अब बजट फोन का मतलब सिर्फ कामचलाऊ फीचर्स नहीं, बल्कि 5G स्पीड, बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी है. इस खबर में आपको उन 5 स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं, जो 10 हजार रुपये के अंदर मार्केट में धूम मचा रहे हैं.

पोको M7 5G

अगर आपको कम कीमत में 5G की रफ्तार और शानदार लुक चाहिए, तो पोको M7 इस समय सबसे हॉट चॉइस है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे फोन चलाने में एकदम मक्खन जैसा महसूस होता है. साथ ही ये फोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला यह फोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया है.

रेडमी A4 5G

शाओमी का यह फोन उन लोगों के लिए है, जिन्हें प्रीमियम डिजाइन पसंद है. इसका ग्लास-जैसा फिनिश इसे महंगा लुक देता है. बजट में स्नैपड्रैगन 4s Gen 2 चिपसेट देने वाला यह पहला फोन है. इसमें 5160mAh की बड़ी बैटरी है जो आराम से दो दिन तक चलती है. 50MP का मेन कैमरा दिन की रोशनी में लाजवाब फोटो खींचता है.

मोटो G35 5G

मोटोरोला हमेशा से अपने साफ-सुथरे सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है. मोटो G35 इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. अगर आपको फोन में फालतू ऐप्स और ऐड से नफरत है, तो यह आपके लिए बेस्ट है. इसमें स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी Atmos का सपोर्ट है, जो मूवी देखने और गाने सुनने का मजा दोगुना कर देता है.

सैमसंग गैलेक्सी M06 5G

सैमसंग के दीवानों के लिए यह सबसे किफायती 5G ऑप्शन है. यह फोन अपनी सिक्योरिटी और मजबूती के लिए जाना जाता है. सैमसंग की Knox Security और बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी इसे दूसरों से अलग बनाती है. इसका यूआई इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, जो इसे घर के बड़ों के लिए भी एक परफेक्ट गिफ्ट बनाता है.

लावा Storm Lite 5G

भारतीय कंपनी लावा ने बजट सेगमेंट में तगड़ी वापसी की है. Storm Lite उन लोगों के लिए है जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं. कम कीमत में 5G और क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है. इसकी सर्विसिंग और बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट पर भरोसेमंद है.