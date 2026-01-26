नया फोन लेने की है प्लानिंग? 15,000 रुपये से कम में बेस्ट 5G मोबाइल फोन कौन सा है? देखें टॉप-5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट

Top 5 Smartphone Under 15000 :आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं, बल्कि काम, पढ़ाई, वीडियो, बैंकिंग और एंटरटेनमेंट सब कुछ इसी पर होता है.चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, बच्चों की पढ़ाई,बैंकिंग और एंटरटेनमेंट या फिर हाई-क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग एक अच्छे 5G फोन की जरूरत हर किसी को है. अगर आप नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ज्यादा काम की है. लेकिन क्या 15,000 रुपये से कम में एक 'परफेक्ट' 5G फोन मिलना मुमकिन है? नया मोबाइल लेना हो तो 15 हजार रुपये से कम में कौन सा फोन सबसे अच्छा रहेगा. आइए जानते हैं...

15,000 रुपये के बजट में इस समय ऐसे 5G स्मार्टफोन मौजूद हैं जो अच्छी स्क्रीन, ठीक कैमरा, लंबी बैटरी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देते हैं. इस बजट में भी आपको Samsung का भरोसा, Vivo का स्टाइल, Redmi की परफॉर्मेंस और Motorola की क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है.

अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि कौन सा फोन आपकी जेब और जरूरत के लिए सही रहेगा, तो हमने आपके लिए इस समय के टॉप 5 'वैल्यू फॉर मनी' 5G स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट तैयार की है. ये टॉप 5 फोन आम यूजर के रोजमर्रा के काम के लिए सही साबित हो सकते हैं.

Vivo T4 Lite 5G

Vivo T4 Lite 5G उन लोगों के लिए है जो बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी चाहते हैं. इसमें 6.78 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद चलती है. फोन में Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है जो रोज के काम और सोशल मीडिया के लिए ठीक परफॉर्म करता है. पीछे 50MP का कैमरा है जिससे दिन में अच्छी फोटो ली जा सकती है और सामने 5MP का कैमरा वीडियो कॉल के लिए काम का है. इसकी 6000mAh बैटरी एक दिन से ज्यादा आराम से चल जाती है. Amazon पर इसका 4GB 128GB वाला मॉडल करीब 12999 रुपये में और 6GB वाला करीब 13295 रुपये में मिल रहा है.

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G उन यूजर्स के लिए है जो ब्रांड और कैमरा दोनों चाहते हैं. इसमें 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन है और 90Hz का सपोर्ट मिलता है जिससे स्क्रॉलिंग स्मूद रहती है. फोन Exynos 1330 प्रोसेसर पर चलता है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्टेबल परफॉर्मेंस देता है. पीछे 50MP का मेन कैमरा है और साथ में दो और कैमरे मिलते हैं जिससे फोटो में अच्छा बैलेंस आता है. सामने 13MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसकी 5000mAh बैटरी 25W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. Amazon पर 4GB वाला मॉडल करीब 12998 रुपये और 6GB वाला 13999 रुपये में मिल रहा है.

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G उन लोगों को पसंद आ सकता है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और तेज चार्जिंग चाहिए. इसमें 6.9 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन Dimensity 6300 प्रोसेसर पर चलता है और रोज के इस्तेमाल में ठीक परफॉर्म करता है. पीछे 50MP का AI कैमरा है जो सोशल मीडिया के लिए अच्छी फोटो निकाल लेता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 6000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग है. यह फोन Xiaomi के नए सिस्टम HyperOS पर चलता है. Amazon पर इसका 4GB मॉडल 12499 रुपये और 6GB मॉडल 13999 रुपये में मिल रहा है.

Motorola G57 Power 5G

अगर आप बार बार चार्ज करने से परेशान रहते हैं तो Motorola G57 Power 5G आपके लिए है. इसमें 7000mAh की बहुत बड़ी बैटरी मिलती है जो दो दिन तक चल सकती है. फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी स्क्रीन है और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर इसे बाकी फोन से थोड़ा अलग बनाता है. पीछे 50MP का कैमरा दिया गया है जो साफ फोटो क्लिक करता है. Amazon पर इसका 6GB 128GB वाला मॉडल करीब 13867 रुपये में मिल रहा है.

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G उन यूजर्स के लिए है जो स्टाइल और फास्ट चार्जिंग चाहते हैं. इसमें 6.75 इंच की स्क्रीन है और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है जो इस रेंज में अच्छी बात है. फोन Dimensity 6300 प्रोसेसर पर चलता है और रोज के काम आसानी से हो जाते हैं. पीछे 13MP का कैमरा और सामने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसकी 6500mAh बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जो काफी जल्दी चार्ज हो जाती है. Amazon पर इसका दाम 12499 रुपये से शुरू होकर 14999 रुपये तक जाता है.

किसके लिए कौन सा फोन सही?

अगर आप बड़ी बैटरी चाहते हैं तो Motorola सबसे सही है. ब्रांड और कैमरा चाहिए तो Samsung अच्छा ऑप्शन है. बड़ी स्क्रीन और फास्ट चार्जिंग चाहिए तो Redmi और Oppo पर नजर जा सकती है. Vivo उन लोगों के लिए है जो बैलेंस फोन चाहते हैं. 15 हजार रुपये से कम में ये सभी फोन 5G के साथ आते हैं और आम यूजर के हर दिन के काम के लिए सही साबित हो सकते हैं.