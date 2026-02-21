विज्ञापन
SIP vs RD: 10,000 रुपये हर महीने निवेश पर किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा? यहां जान लें SIP और RD में से क्या है ज्यादा बेहतर

SIP vs RD: कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इन दोनों ऑप्शन्स में से उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर है? अगर आप भी निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं 10,000 रुपये हर महीने निवेश करने से आपको किसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है.

SIP या RD, क्या है ज्यादा बेहतर?

SIP vs RD: हर महीने बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन उस पैसे को सही जगह निवेश करना ज्यादा जरूरी है. इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऑप्शन्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, पहला SIP और दूसरा RD. दोनों में हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है, लेकिन दोनों का तरीका और रिटर्न अलग होता है. अब, अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इन दोनों ऑप्शन्स में से उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर है? अगर आप भी निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं 10,000 रुपये हर महीने निवेश करने से आपको किसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है.

SIP क्या है?

SIP यानी Systematic Investment Plan, म्यूचुअल फंड में हर महीने तय रकम निवेश करने का तरीका है. इसमें आप बाजार ऊपर हो या नीचे, नियमित निवेश करते रहते हैं. SIP का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग. यानी जो मुनाफा मिलता है, वह भी दोबारा निवेश होकर आगे मुनाफा कमाता है. लंबे समय में यह पैसा तेजी से बढ़ सकता है.

अब, अगर आप SIP में 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपये तक निवेश करते हैं और सालाना औसतन 12% रिटर्न मिले, तो-

  • कुल निवेश- 6,00,000 रुपये
  • अनुमानित मुनाफा- 2,24,864 रुपये
  • कुल रकम- लगभग 8,24,864 रुपये

ध्यान रहे, यह रिटर्न गारंटीशुदा नहीं होता क्योंकि यह बाजार पर निर्भर करता है. आसान भाषा में कहें तो 12% रिटर्न गारंटी नहीं है, असली रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है.

RD क्या है?

Post Office Recurring Deposit (पोस्ट ऑफिस RD) एक सरकारी योजना है. इसमें हर महीने तय रकम जमा होती है और उस पर निश्चित ब्याज मिलता है. अभी पोस्ट ऑफिस RD पर करीब 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है. इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं होता, इसलिए यह सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है.

अगर RD में लगातार 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपये जमा किए जाएं तो-

  • कुल निवेश- 6,00,000 रुपये
  • ब्याज- लगभग 1,14,364 रुपये
  • मैच्योरिटी राशि- करीब 7,14,364 रुपये

यहां रिटर्न तय होता है, लेकिन बढ़त सीमित रहती है.

SIP या RD, क्या है ज्यादा बेहतर?

जैसा की ऊपर जिक्र किया गया है, 5 साल में SIP से लगभग 8.24 लाख रुपये मिल सकते हैं, जबकि RD से करीब 7.14 लाख रुपये. यानी लगभग 1.10 लाख रुपये का अंतर हो सकता है. ऐसे में अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव को सह सकते हैं, तो SIP बेहतर हो सकता है. लेकिन अगर आपको सुरक्षित और पक्का रिटर्न चाहिए, तो RD सही विकल्प है. आखिर में, फैसला आपके लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है.

Disclaimer: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यकता हो तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.

SIP Vs RD, Utility News
