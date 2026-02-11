विज्ञापन
SIP Calculation: इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि अगर आप हर महीने 12,000 रुपये की SIP करते हैं, तो 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाने में कितना समय लग सकता है और इसमें कंपाउंडिंग की क्या भूमिका है.

SIP Calculation: हर महीने 12000 जमा करने पर कितने समय मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपये? जानिए कैसे करें सही प्लानिंग
SIP Calculation: आज के समय में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आम निवेशकों के लिए निवेश का एक आसान और भरोसेमंद तरीका बन चुका है. SIP के जरिए आप हर महीने छोटी-छोटी रकम निवेश करके लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकते हैं. इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि अगर आप हर महीने 12,000 रुपये की SIP करते हैं, तो 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बनाने में कितना समय लग सकता है और इसमें कंपाउंडिंग की क्या भूमिका है.

SIP क्या है और यह कैसे काम करती है?

SIP एक ऐसा तरीका है जिसमें आप तय समय पर (जैसे हर महीने) एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं. यह निवेश अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, जिससे निवेश में अनुशासन बना रहता है. SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप रुपये की लागत औसत (Rupee Cost Averaging) का लाभ ले पाते हैं.

कंपाउंडिंग की ताकत

कंपाउंडिंग का मतलब है- आपको न सिर्फ आपके निवेश पर रिटर्न मिलता है, बल्कि उस रिटर्न पर भी आगे रिटर्न मिलता है. जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं और जितना लंबे समय तक निवेश जारी रखते हैं, कंपाउंडिंग का असर उतना ही ज्यादा दिखता है.

SIP कैलकुलेशन की शर्तें
  • मासिक निवेश- 12,000 रुपये
  • लक्ष्य कॉर्पस- 1 करोड़ रुपये
  • अनुमानित वार्षिक रिटर्न- 12%
अलग-अलग समय में कितना फंड बन सकता है?

10 साल में-

  • कुल निवेश- 14.40 लाख रुपये
  • अनुमानित कॉर्पस- करीब 27.9 लाख रुपये
15 साल में-

  • कुल निवेश- 21.60 लाख रुपये

  • अनुमानित कॉर्पस- करीब 60.5 लाख रुपये

19 साल में-
  • कुल निवेश- 27.36 लाख रुपये
  • अनुमानित कॉर्पस- करीब 1.05 करोड़ रुपये

यानी अगर आप लगातार 12,000 रुपये की SIP करते हैं और औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो लगभग 19 साल में 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान रखें कि 12% रिटर्न कोई गारंटी नहीं है. म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए रिटर्न साल-दर-साल बदल सकता है. कुछ साल रिटर्न ज्यादा हो सकता है, कुछ साल कम भी हो सकता है. इसलिए 19 साल में 1 करोड़ रुपये बनना केवल एक अनुमान है. अगर आप समय के साथ अपनी SIP राशि बढ़ाते हैं (Step-up SIP), तो यह लक्ष्य और जल्दी भी हासिल हो सकता है.

यानी 12,000 रुपये जैसी रकम छोटी लग सकती है, लेकिन SIP और कंपाउंडिंग की मदद से यही रकम आपको करोड़पति बना सकती है. बस धैर्य के साथ अनुशासित तरीके से इनवेस्ट करते रहें. आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतनी ही आसानी से आपका फाइनेंशियल लक्ष्य पूरा हो सकता है.

Disclaimer: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यकता हो तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.
 

