विज्ञापन
विशेष लिंक

आपके Aadhaar पर कितने SIM चल रहे हैं? अभी करें चेक, वरना हो सकता है बड़ा फ्रॉड

कई मामलों में देखा गया है कि साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल धोखाधड़ी में ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी जानकारी असली व्यक्ति को होती ही नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
आपके Aadhaar पर कितने SIM चल रहे हैं? अभी करें चेक, वरना हो सकता है बड़ा फ्रॉड

बैंकिंग, UPI, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाएं और ढेरों ऑनलाइन प्लैटफॉर्म...ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका मोबाइल नंबर इनसे जुड़ा न हो. आपकी लाइफ की हर चीज़ आपके मोबाइल से जुड़ी है. इसी वजह से फ्रॉड होने के चांजेस भी आपके मोबाइल से ही सबसे ज्यादा होते हैं. इन्हीं में से एक फ्रॉड है आपकी SIM से जुड़ा. यानी आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी SIM कार्ड लेकर, आपको फंसाना. आजकल ऐसे फ्रॉड काफी चल रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

कई मामलों में देखा गया है कि साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल धोखाधड़ी में ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी जानकारी असली व्यक्ति को होती ही नहीं. बाद में जब जांच होती है, तो कानूनी पचड़े में निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाता है. इसीलिए आज आपको सरकार के एक ऐसे प्लैटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके आधार नंबर से किसी और ने तो SIM कार्ड नहीं लिया. 

सरकार का TAFCOP पोर्टल
SIM कार्ड फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दूरसंचार विभाग यानी Department of Telecommunications ने TAFCOP नाम का एक खास पोर्टल लॉन्च किया है. TAFCOP का पूरा नाम Telecom Analytics for Fraud Management & Consumer Protection है. इस पोर्टल का मकसद आम लोगों को यह सुविधा देना है कि वे खुद जांच सकें कि उनके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं. इससे साइबर अपराधों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

TAFCOP पोर्टल पर कैसे चेक करें?
सबसे पहले आप TAFCOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना होता है, जो आधार कार्ड से लिंक है. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को भरकर OTP रिक्वेस्ट करें. आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसे दर्ज करते ही आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे. लॉगिन के बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, जिसमें आपके आधार कार्ड से जारी सभी एक्टिव मोबाइल नंबर दिखाई देंगे, चाहे वे किसी भी टेलीकॉम कंपनी के हों.

अनजान या बेकार नंबर दिखे तो क्या करें?
अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जिसे आप पहचानते नहीं हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें. TAFCOP पोर्टल पर ऐसे नंबरों के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं. अगर कोई नंबर आपका नहीं है और न ही आपके परिवार का, तो उसे 'Not my number' के तौर पर रिपोर्ट किया जा सकता है. अगर कोई नंबर पहले इस्तेमाल में था लेकिन अब जरूरत नहीं है, तो 'Not required' विकल्प चुना जा सकता है. वहीं जो नंबर सही और चालू है, उसके लिए 'Required' का ऑप्शन रहता है. आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होते ही संबंधित टेलीकॉम कंपनी और विभाग उस पर कार्रवाई करेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sim Card, Sim Card Fraud, SIM Card Linked To Aadhaar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com