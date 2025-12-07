Home Loan: पता है भारत में मिडिल क्लास कितना ले चुका होम लोन?

Home Loan: अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही होम लोन लेकर अपना घर बनाने की जुगत में लगे हैं, तो ऐसा नहीं है जनाब. देश में मिडिल क्लास ने अपने सपनों के आशियाने के लिए दिल खोलकर लोन लिया है. इसकी पूरी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक रिपोर्ट से मिली है. एसबीआई ने बताया है कि उनका होम लोन पोर्टफोलियो रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले महीने 9 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

कितना लिया गया होम लोन?

आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आखिर तक देश में लिया गया कुल हाउसिंग लोन बढ़कर लगभग 39 लाख करोड़ रुपये हो चुका है.

यह रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा दिखाता है कि भारत में लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल रही है. लोग पैसा खर्च करेंगे तो देश में खपत बढ़ेगी. इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और युवाओं को लिए नई नौकरियों के भी अवसर बनेंगे.

होम लोन के साथ दूसरे सेक्टर्स लोन में दिखी तेजी

SBI के चेयरमैन सी.एस.शेट्टी ने बताया कि सिर्फ होम लोन ही नहीं, बल्कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट में लोन लेने के मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. RAM सेगमेंट ने सितंबर में ही 25 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था.

MSME सेक्टर लोन में 17-18% की दमदार इजाफा हो रहा है.

एग्रीकल्चर और रिटेल लोन में करीब 14% की वृद्धि दर्ज की गई.

RBI के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के फैसले से हाउसिंग डिमांड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

कॉर्पोरेट और गोल्ड लोन भी पीछे नहीं

सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लोन की मांग बढ़ गई है. कुछ समय से सुस्त चल रहा कॉर्पोरेट लोन भी दूसरी तिमाही में 7.1% की वृद्धि के साथ पटरी पर लौट आया है. इसके अलावा गोल्ड लोन और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.

बैंक को उम्मीद और लोन लेंगे लोग

आर्थिक सुधार को देखते हुए, SBI ने अपने टोटल लोन ग्रोथ का टारगेट 12% से बढ़ाकर 14% कर दिया है. इसका मतलब बैंक को भरोसा है कि आम लोग और कंपनियां इस साल जमकर लोन लेंगे.

सस्ती ब्याज दरों से मिलेगी और रफ्तार

एसबीआई चेयरमैन शेट्टी ने उम्मीद जताई कि रिजर्व बैंक (RBI) अगर नीतिगत ब्याज दरों में और छूट देता है तो लोन और सस्ते हो जाएंगे. इससे नई मांग पैदा होगी और होम लोन के साथ सभी तरह के लोन की ग्रोथ को और तेजी मिलेगी.