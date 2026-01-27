WhatsApp चलाने के लिए देने पड़ेंगे पैसे? जल्द आ सकता है नया Subscription Plan, जान लें जरूरी बातें

विज्ञापन
WhatsApp चलाने के लिए जल्द ही आपको पैसे देने पड़ सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार मेटा Subscription Plan पर काम कर रही है, जो यूजर्स के विज्ञापन-मुक्त (Ad-free) एक्सपीरएंस के लिए जारी किया जा सकता है.

WhatsApp Subscription: दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा (Meta) एक Subscription Plan पर काम कर रही है, जो यूजर्स के विज्ञापन-मुक्त (Ad-free) एक्सपीरएंस के लिए जारी किया जा सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि अब यूजर्स को व्हाट्सऐप स्टेटस और चैनल में एड न देखने के लिए यह सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ सकता है. साथ ही इंस्टाग्राम पर कुछ प्रीमियम फीचर्स भी यूजर्स को मिल सकते हैं. हालांकि, अभी तक इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. 

ज्यादा प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी

टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा प्लेटफॉर्म्स आने वाले महीनों में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप एप्स पर नए सब्सक्रिप्शन मॉडल की टेस्टिंग करने जा रही है. हालांकि, इस रिपोर्ट की पुष्टि मेटा के स्पोक्सपर्सन ने भी की है. बताया गया है कि इन सब्सक्रिप्शन के जरिए यूजर्स को ज्यादा फीचर्स और बेहतर AI फीचर्स मिलेंगे. इससे पेड यूजर्स की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

मेन और जरूरी फीचर्स रहेंगे फ्री

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेटा ने पुष्टि की है कि यह सब्सक्रिप्शन टेस्टिंग आने वाले महीनों में कुछ चुनिंदा देशों और क्षेत्रों में शुरू की जाएगी. फिलहाल कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के प्राइस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह साफ किया है कि ऐप्स के मेन और जरूरी फीचर्स फ्री ही रहेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, यह सुविधा धीरे‑धीरे लागू की जाएगी. साथ ही, शुरुआती तौर पर जहां इसकी टेस्टिंग होगी, वहां से मिलने वाला यूजर फीडबैक तय करेगा कि कंपनी आखिरकार यूजर्स को कौन‑कौन से फीचर्स ऑफर करेगी.

इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं ये फीचर्स

रिपोर्ट के अनुसार, नया सब्सक्रिप्शन मॉडल कुछ खास और एक्सक्लूसिव टूल्स और नए एक्सपीरिएंस लेकर आ सकता है. इनमें अनोनिमस स्टोरी व्यू (Anonymous Story View), AI की मदद से क्रिएटिव फीचर्स, जैसे एडवांस वीडियो एडिटिंग और कंटेंट जनरेशन जैसे कई फीचर्स आ सकते हैं. इसके अलावा, पेड सब्सक्रिप्शन में बेहतर प्राइवेसी और ज्यादा कंट्रोल के विकल्प भी मिल सकते हैं, जिससे यूजर अपने अकाउंट और इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे.

