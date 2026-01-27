विज्ञापन
विशेष लिंक

फरवरी में इस द‍िन आ रही है पीएम क‍िसान न‍िध‍ि योजना की 22वीं किस्त, जान लें सभी क‍िसान भाई

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी? हर क‍िसान यह जानना चाहता है, यह रहा वह जवाब, जो आपकी हर उलझन दूर कर देगा.

Read Time: 3 mins
Share
फरवरी में इस द‍िन आ रही है पीएम क‍िसान न‍िध‍ि योजना की 22वीं किस्त, जान लें सभी क‍िसान भाई
पीएम किसान की 22वीं किस्त कब जारी होगी?

PM Kisan 22nd Installment: देश में करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. ये किस्त हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये करके तीन बार आती है. इस योजना के जरिए सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद देती है. ये पैसे DBT के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. अब तक योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब अगली किस्त जल्द ही रिलीज होने वाली है. ऐसे में किसानों को समय से पहले कुछ काम पूरे कर लेने चाहिए, वरना किस्त अटक भी सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी

पीएम किसान योजना में अब तक किस्तें हर चार महीने के अंतर पर जारी होती रही हैं. पिछली किस्त की टाइमिंग देखें तो अगला चार महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है. इसी वजह से माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख नहीं बताई गई है. पुराने पैटर्न को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में बजट के बाद पैसा आ सकता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: NDTV

पीएम किसान की किस्त क्यों अटक सकती है

हर बार देखा गया है कि कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक जाती है, क्योंकि उनकी जानकारी अधूरी या गलत होती है. किस्त जारी होते समय सिस्टम अपने आप जांच करता है और जिन किसानों की डिटेल पूरी नहीं होती, उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हट सकता है. बाद में सुधार कराने में समय भी लगता है और पैसा भी लेट मिलता है.

22वीं किस्त पाने के लिए अभी क्या करें

1. e-KYC का स्टेटस चेक करें. बहुत से किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक जाती है, क्योंकि ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है.

2. भू-सत्यापन यानी जमीन से जुड़ा वैरिफिकेशन भी जरूरी है. कई राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि यह साफ हो सके कि लाभ लेने वाला सच में पात्र है.

3. आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के कागजों में दी गई जानकारी एक जैसी हो. नाम की स्पेलिंग, अकाउंट नंबर या आधार नंबर में जरा सी भी गलती होने पर पैसा अटक सकता है.

4. अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखे, तो तुरंत पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट, नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर अपनी डिटेल अपडेट करवा लें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Utility
Get App for Better Experience
Install Now