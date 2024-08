RBI कहता है... बैंक अकाउंट और लॉकर के लिए नॉमिनी है जरूरी, सानिया मिर्जा ने किया अलर्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकिंग सिस्टम को लेकर समय- समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है.भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए" अभियान चलाया जा रहा है. इसका मकसद आम जनता को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना है. RBI का यह अभियान लोगों को जागरूक बनाता है जिससे वे अपने पैसे और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रख सकें.

हालांकि, इस बार RBI की तरफ से टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आम लोगों को सतर्क किया है. उन्होंने बैंक खाते और लॉकर के लिए नॉमिनी जोड़ने को लेकर अहम जानकारी दी है.

.@RBI Kehta Hai..

Remember to register a nominee for your bank account. Nomination helps in easy settlement of claim of deceased depositor(s)

Claim of deceased depositor(s) has to be settled by the bank within 15 days from the date of receipt of claim.#Nomination@MirzaSania pic.twitter.com/wjoglTMEBP