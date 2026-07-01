Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: आज से शुरू हुआ फसल बीमा माह, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आज यानी 1 जुलाई से पूरे देश में 'फसल बीमा माह' की शुरुआत हो रही है. यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना है, ताकि प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम की वजह से फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके.

क्या है फसल बीमा माह?

फसल बीमा माह एक विशेष अभियान है. हर साल बारिश, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तेज हवा, कीट और फसलों में लगने वाली बीमारियों की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का बड़ा सहारा बन सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरे जुलाई महीने में जागरूकता अभियान चला रही है. इस दौरान गांवों और कृषि केंद्रों पर किसानों को योजना की जानकारी दी जाएगी और समय रहते बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना अकेले न करना पड़े.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी. योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तेज आंधी, कीटों के हमले और फसल में बीमारी जैसी परिस्थितियों में होने वाले नुकसान पर बीमा का लाभ दिया जाता है. योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक कई तरह के जोखिमों को कवर करती है.

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित बैंक या अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. खरीफ सीजन के लिए समय सीमा के अंदर आवेदन करना जरूरी है.

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

फसल बीमा कराने के लिए किसान के पास-

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

भूमि संबंधी दस्तावेज और

बोई गई फसल का विवरण होना जरूरी है.



आवेदन करते समय सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर बीमा दावा आसानी से किया जा सके.

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