PNB के ग्राहकों को झटका : 1 अक्टूबर से लॉकर में सामान रखना हुआ महंगा, किस बैक का लॉकर सर्विस सबसे सस्ता?

अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से बैंक ने कई सर्विस चार्जे में बदलाव कर दिया है. खासकर लॉकर चार्ज से जुड़े नियम बदल गए हैं. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि ग्राहकों को अब कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी...

1 अक्टूबर से बैंक लॉकर चार्ज कितना महंगा?

PNB ने लॉकर की सालाना फीस बढ़ा दी है. साइज के हिसाब से फीस अलग-अलग है.

स्मॉल लॉकर की फीस ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जैसी 1000 रुपये , सेमी-अर्बन में बढ़कर 1500 रुपये हो गई जो पहले 1250 रुपये थी और अर्बन- मेट्रो में 2000 रुपये रहेगी.

मीडियम लॉकर की फीस ग्रामीण में 2500 रुपये हो गई जो पहले 2200 थी, सेमी-अर्बन में 3000 हो गया जो पहले 2500 थी और अर्बन - मेट्रो में 4000 रुपये होगी जो पहले 3500 थी.

लार्ज लॉकर के लिए ग्रामीण ग्राहकों को 4000, सेमी-अर्बन में 5000, अर्बन में 6500 और मेट्रो में 7000 रुपये देने होंगे.

बहुत बड़े (V Large) लॉकर ग्रामीण में पहले की तरह 6000 रुपये, सेमी-अर्बन में 7000 जो पहले 6000 था, अर्बन में 8500 और मेट्रो में 9000 रुपये होंगे जो पहले 8000 था .

एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर ग्रामीण में पहले जैसा 10000, सेमी-अर्बन में 10500, अर्बन में 11000 और मेट्रो में 12000 रुपये देने होंगे.

रजिस्ट्रेशन चार्ज में भी बदलाव

लॉकर लेते समय एक बार का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बदला गया है. ग्रामीण और सेमी-अर्बन ब्रांच में यह 200 रुपये रहेगा. जबकि अर्बन और मेट्रो ब्रांच में छोटे और मीडियम लॉकर पर 500 रुपये और बड़े लॉकर पर 1000 रुपये देने होंगे.PNB के नए नियम सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर असर डालेंगे. खासकर लॉकर रखने वाले ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने होंगे.

किस बैंक का लॉकर सर्विस सबसे सस्ता

अगर आप लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो स्टेट बैंक,एचडीएफसी बैंक और ICICI बैंक के चार्ज को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग करें. आइए जानते हैं किसका लॉकर सर्विस सबसे सस्ता है..

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर चार्ज

सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में लॉकर का किराया उसके आकार और शाखा के स्थान पर निर्भर करता है. एसबीआई पहली बार रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लेता है. ET की रिपोर्ट के अनुसार, छोटे और मध्यम आकार के लॉकर के लिए यह रजिस्ट्रेशन चार्ज ₹500 और जीएसटी है, जबकि बड़े आकार के लिए ₹1000 के साथ जीएसटी लगता है. वार्षिक किराये की बात करें, तो शहरी और मेट्रो शहरों में छोटे साइज के लॉकर का किराया ₹2000 और जीएसटी है. इसी तरह मध्यम साइज के लॉकर के लिए ₹4000 और जीएसटी, बड़े के लिए ₹8000 और बहुत बड़े लॉकर के लिए ₹12,000 और जीएसटी देना होता है.

एचडीएफसी बैंक में लॉकर चार्ज

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की अलग-अलग शाखाओं में एक ही कैटेगरी के लॉकर का किराया अलग हो सकता है. किराया हर साल लिया जाता है और इसे एडवांस में जमा करना पड़ता है. लॉकर का शुल्क उसके आकार के साथ-साथ शाखा की लोकेशन (जैसे: मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण) पर भी निर्भर करता है. दरों में अभी 18% GST शामिल नहीं है, जो बाद में अलग से जुड़ता है. उदाहरण के लिए, छोटे आकार के लॉकर का किराया अर्ध-शहरी शहरों में ₹1200, शहरी शहरों में ₹1650 और मेट्रो शहरों में ₹2200 है. इसी तरह, मध्यम साइज के लॉकर का किराया अर्ध-शहरी में ₹1550, शहरी में ₹3000 और मेट्रो में ₹4000 है.

ICICI बैंक में लॉकर चार्ज

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) में भी लॉकर का किराया शाखा और लॉकर के आकार पर निर्भर करता है. यह किराया सालाना आधार पर लिया जाता है और एडवांस में जमा किया जाता है. लॉकर की उपलब्धता बैंक पर निर्भर करती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, छोटे साइज के लॉकर का किराया मेट्रो शहरों में ₹4000, शहरी शहरों में ₹3000 और अर्ध-शहरी शहरों में ₹2000 है. मध्यम साइज के लॉकर का किराया मेट्रो शहरों में ₹7,500, शहरी में ₹6000 और अर्ध-शहरी शहरों में ₹5000 है. लंबे आकार के लॉकर का किराया अर्ध-शहरी शहरों में ₹7,000, शहरी शहरों में ₹10,000 और मेट्रो शहरों में ₹13,000 है.

बैंकों के लॉकर शुल्कों में ऊपर बताई गई रकम के अलावा GST अलग से जोड़ा जाता है. लॉकर के रेट्स भी समय-समय पर रिवाइज होते रहते हैं. ऐसे में लॉकर लेने से पहले बैंक की शाखा से सटीक मौजूदा दरों की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है.

