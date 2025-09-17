मोदी सरकार की 11 बड़ी योजनाएं : पिछले 11 सालों में कैसे बदली आम लोगों की जिंदगी, जानें यहां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन (PM Modi Birthday) मना रहे हैं. 2014 से लेकर अब तक के 11 सालों के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लॉन्च कीं, जिनका सीधा असर देश के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है. बैंकिंग से लेकर मुफ्त इलाज, पेंशन से लेकर आवास और रसोई गैस से लेकर मुफ्त बिजली तक इन योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को आसान बनाया है.

आइए जानते हैं वो 11 बड़ी योजनाएं जिनसे लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया....

पीएम जनधन योजना (Jan Dhan Yojana)

देश में हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत शून्य बैलेंस वाले खाते खोले जाते हैं और साथ ही रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है. इसमें खाताधारक को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है. अब तक पीएम जनधन योजना में 56.38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं.

पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana)

केंद्र सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी. इस योजना के तहत सरकार 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लोगों को 2 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराती है. वहीं, आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपए तक का कवर मिलता है.

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 9 मई 2015 को शुरू किया गया था. इसमें 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है.

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana)

देश में सभी को पक्का घर देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी. सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए, इसका विस्तार 2029 तक कर दिया.

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

देश के नागरिकों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना था. इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिक पेंशन खाता खोल सकता हैं और नियमित योगदान देकर वह 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की प्रति माग पेंशन नियमित रूप से ले सकते हैं.

पीएम उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

देश में गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत देने के लिए, मोदी सरकार ने 1 मई 2016 को पीएम उज्ज्वला योजना शुरू की थी. इसके तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं. 1 जुलाई 2025 तक देशभर में करीब 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)

देश में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में कोई भी गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए का इलाज करा सकता है. वहीं, 11 सितंबर 2024 को इस योजना का विस्तार सभी 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लिए किया गया, चाहे उनकी आय कितनी भी हो.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

देश में छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए मोदी ने सरकार ने 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत सरकार तीन अलग-अलग किस्तों में 6,000 रुपए की सालाना मदद किसानों को देती है.

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)

देश में गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है.

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

देश में कारीगरों और शिल्पकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सरकार 41,188 करोड़ रुपए के 4.7 लाख लोन कारीगरों और शिल्पकारों को दे चुकी है.

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)

देश में लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 15 फरवरी 2024 को इस योजना को शुरू किया था. इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है.