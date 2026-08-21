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रक्षाबंधन पर किसानों को नहीं मिलेंगे 4000 रुपये, सरकार ने दी पूरी जानकारी

रक्षाबंधन के मौके पर किसानों को 24वीं किश्त अकाउंट में भेजा जाएगा. लेकिन अब इस पर सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ऐसी घोषणा सरकार की ओर से नहीं किया गया है.

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रक्षाबंधन पर किसानों को नहीं मिलेंगे 4000 रुपये, सरकार ने दी पूरी जानकारी
पीएम किसान योजना के किश्त अभी नहीं
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

प्रधानमंत्री किसान योजना की किश्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है. किसानों को किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार है. इससे पहले जून महीने में 23वीं किश्त किसानों के खाते में आए थे. वहीं किसान योजना के किश्त के इंतजार के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर किसानों को 24वीं किश्त अकाउंट में भेजा जाएगा. अब लोगों को रक्षाबंधन का इंतजार है, लेकिन अब इस पर सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ऐसी घोषणा सरकार की ओर से नहीं किया गया है.

वायरल वीडियो में क्या

वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किश्त रक्षाबंधन के मौके पर भेजी जाएगी. वहीं इस किश्त में 4000 रुपये किसानों के अकाउंट में सीधे भेजे जाएंगे. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने खुद इस वीडियो के बारे में पूरी सच्चाई बताई है.

वीडियो का हुआ फैक्ट चेक

वायरल वीडियो का फैक्ट चेक सरकार की एजेंसी PIB ने की है. वीडियो के बारे में सच्चाई बताते हुए इसे फेक वीडियो बताया है. PIB ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा दावा किया जा रहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर देश के किसानों को #PMKISAN योजना के तहत 24वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी. वहीं इसकी सच्चाई बताते हुए आगे लिखा कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. PM-KISAN की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री ने 20 जून 2026 को जारी की थी. भारत सरकार की ओर से अभी तक 24वीं किस्त के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

सावधान रहने की अपील

वहीं सरकार एजेंसी PIB ने किसानों को ऐसे फेक मैसेज से सावधान रहने को कहा है. साथ ही सतर्क रहने की भी अपील की है. PIB ने कहा, इस तरह के भ्रामक झांसे में न आएं और किसी दूसरे को भी फॉरवर्ड नहीं करें. अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो PIB फैक्ट चेक को भेजें. इसके बाद इसकी सच्चाई भेजा जाएगा. 

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