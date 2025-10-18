PM Kisan Yojana 21st Installment: देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है. भारी बारिश और बाढ़ से त्रस्‍त चार राज्‍यों के किसानों को समय से पहले ही 21वीं किस्‍त जारी की जा चुकी है, ज‍बकि बाकी राज्‍यों के किसान इंतजार में हैं. अब दिवाली भी करीब आ चुकी है. पहले किसानों को उम्‍मीद थी कि दिवाली से पहले उनके खाते में दो-दो हजार रुपये आ जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है. ऐसे में किसानों के मन में यही सवाल है कि ये खुशखबरी उन्‍हें कब मिलेगी. आज 18 अक्‍टूबर को धनतेरस है और बैंक भी खुले हैं तो क्‍या दिवाली से पहले धनतेरस पर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्‍त मिल जाएगी? या 19-20 अक्‍टूबर को उनका खाता क्रेडिट होगा या फिर दिवाली के बाद ही उन्‍हें 21वीं किस्‍त की राशि मिलेगी?

पिछले वर्षों में दिवाली से पहले आ गए थे पैसे?

पीएम किसान योजना की राशि का पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें तो दिवाली से पहले पैसे खाते में आ गए थे. साल 2023 में इस समय मिलने वाली किस्त 15 नवंबर को आई थी, वहीं साल 2024 में किसान सम्‍मान योजना की किस्‍त 5 अक्‍टूबर को आ गई थी. यानी पिछली बार दिवाली से पहले ही किसानों के खाते में पैसे आ गए थे.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान सम्‍मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है. आज 18 तारीख को धनतेरस है और बैंक भी खुले हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम ही दिख रही है कि आज शनिवार को 21वीं किस्‍त की राशि क्रेडिट होगी. वहीं 19 अक्‍टूबर को रविवार हो जाता है और 20 अक्‍टूबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी.

इन किसानों की अटक सकती है किस्त

अगर आपने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी (PM Kisan e-KYC Update) पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त रुक सकती है. सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है,आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर गलत है या अकाउंट बंद हो गया है,तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा.

कई किसानों की किस्त इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि उन्होंने आवेदन के समय गलत जानकारी या डॉक्यूमेंट जमा किए होते हैं. इसलिए बैंक डिटेल और आधार लिंकिंग जरूर दोबारा जांच लें.

आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

कई बार किसान यह समझ नहीं पाते कि उनका नाम अभी भी पीएम किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में है या नहीं. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं

सबसे पहले pmkisan.gov.inवेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर ‘Kisan Corner' सेक्शन में जाएं.

अब ‘Beneficiary List' पर क्लिक करें.

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें.

अब ‘रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें.

अगर आपका नाम लिस्ट में दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्त जल्द ही आने वाली है.

फटाफट कर लें ये काम

भले ही सरकार की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment Date) की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि किस्त दिवाली से पहले आ सकती है. इसलिए किसान अभी से अपनी e-KYC, आधार और बैंक डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लें.इससे जब किस्त जारी होगी तो पैसा बिना किसी देरी के सीधे खाते में पहुंच जाएगा.