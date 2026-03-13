PM Kisan Yojana 22nd Installment: अगर आपके खाते में नहीं आएं पीएम किसान योजना के 2000 रुपये तो क्या करें? किसान जान लें ये जरूरी बात

Pm Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन काफी खास होने वाला है. आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि किसानों को खेती और घर की जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके. अब तक 21 किस्त जारी हो चुकी हैं और आज यानी 13 मार्च, शुक्रवार को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है.

आपके खाते में पैसे न आएं तो क्या करें?

हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसानों के खाते में किस्त का पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता. अगर आपके बैंक खाते में 2,000 रुपये नहीं आएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आपको यह जांच लेना चाहिए कि आपके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) की सुविधा चालू है या नहीं. सरकार इस योजना की रकम केवल डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर करती है.

इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आपका e-KYC पूरा हो. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का e-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करवा लें.

कुछ मामलों में आधार नंबर या बैंक खाते की जानकारी गलत होने की वजह से भी किस्त अटक सकती है. ऐसे में किसान अपनी जानकारी अपडेट करा लें ताकि अगली किस्त में किसी तरह की परेशानी न हो.

अगर इन सभी चीजों के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है, तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. किसान 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. यह हेल्पलाइन कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती है.

कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने की एक बड़ी पहल है. अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो समय-समय पर अपनी जानकारी अपडेट रखना और e-KYC पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी किस्त का पैसा आपके खाते में बिना रुकावट पहुंच सके.

